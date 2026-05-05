OIT proyecta que demanda de trabajadores en el sector de cuidados se duplique hasta 2050

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Ginebra, 5 may (EFE).- La demanda mundial de trabajadores de cuidados, incluidos sanitarios, asistentes a domicilio o monitores infantiles, aumentará de los 85 millones de 2023 a 158 millones en 2050, destaca un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre necesidades de formación laboral.

En un cuarto de siglo, la demanda pasará de 26 a 45 millones de trabajadores de cuidados en Asia Oriental, de 13 a 31 millones en Asia Meridional o de 7,5 a 15 millones en Latinoamérica, indica el estudio publicado este martes por la OIT.

En menor medida crecerá la demanda en regiones con poblaciones ya envejecidas en la actualidad, como Europa Occidental (de 10 millones en 2023 a 13 millones en 2050) o Norteamérica (de 7,7 a casi 12 millones), mientras que en el África subsahariana se pasará de los 4 a los 10 millones.

El informe advierte que los trabajadores de este sector «siguen enfrentando malas condiciones laborales, lo que pone de relieve que esas competencias en sectores esenciales para la sociedad suelen estar infravaloradas y mal remuneradas».

De modo más amplio, el estudio de la OIT analiza cómo los cambios demográficos, la digitalización (con los retos que plantea la inteligencia artificial) y la transición ecológica influyen en la necesidad de formación, y concluye que serán necesarios sistemas de aprendizaje sólidos e inclusivos para responder a estos retos.

La organización advierte que en la actualidad sólo el 16 % de las personas entre 15 y 64 años entrevistados para el estudio participó en formación estructurada en los 12 meses previos a la encuesta, aunque el porcentaje es mucho mayor, del 51 %, en trabajadores a tiempo completo con contrato permanente en empresas formales.

La brecha, subraya OIT, «evidencia desigualdades en el acceso al aprendizaje, especialmente entre trabajadores formales e informales y según los niveles educativos».

OIT alerta en el estudio que, sin una mayor inversión en sistemas de aprendizaje que incluyan a todos, las transformaciones tecnológicas, demográficas y medioambientales amenazan con ampliar las desigualdades de los trabajadores, dentro de un mismo país o en comparación con otros mercados laborales.

«El aprendizaje permanente es el puente entre los empleos de hoy y las oportunidades del mañana», resumió al presentar el informe el director general de la OIT, Gilbert Houngbo.

Queda mucho por hacer, indica la OIT, cuando incluso en los países de ingresos altos la tercera parte de las economías dedica menos del 1 % de sus presupuestos públicos a programas de educación para adultos.

En los países de bajos ingresos esa falta de inversión se extiende a casi dos tercios de las economías. EFE

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