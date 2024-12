Olade: Diversificación de fuentes e integración energética, prioridad para América Latina

Guayaquil (Ecuador), 18 dic (EFE).- La crisis energética que han sufrido algunos países de América Latina y el Caribe en este 2024 pone como «prioridad central» intensificar el trabajo en la diversificación de las fuentes de energía y en la integración regional de cara a los próximos años, afirmó este miércoles el director ejecutivo de la Organización Latinoamericana de la Energía (Olade), Andrés Rebolledo.

Su análisis se desprende del informe anual ‘Panorama Energético América Latina y el Caribe 2024’, elaborado por la Olade, en el que se destaca los avances de la región en materia de transición energética y el trabajo en la generación de energía renovable.

«Nuestra región en este año, a la vez que se consolida como líder en materia de energías limpias, ha tenido que vivir momentos complejos con la necesidad que han tenido algunos países de realizar racionamientos eléctricos», señaló Rebolledo.

El directivo indicó que, frente a esta crisis, la respuesta ha estado enfocada en que «algún socio» ayude a otro país a resolver el problema energético a corto plazo, una situación que se evidencia, por ejemplo, en la necesidad que ha tenido Ecuador de comprar energía a Colombia para poder solventar la crisis que mantiene al país con apagones programados diarios que han oscilado entre las dos y las catorce horas.

«Esto refuerza la idea de que hay que priorizar la diversificación en materia de fuentes de energía y a la vez también ha venido a reforzar algo que para nosotros como Olade es muy significativo: la integración energética», agregó Rebolledo.

En ese mismo sentido señaló que existe la necesidad de mirar al mercado eléctrico no solo desde el punto de vista de la generación, sino también desde el lado del transporte y la transmisión, especialmente entre países y a la infraestructura que eso requiere, con el objetivo de que cuando alguno tenga sobreoferta de generación eléctrica no la pierda por no poder venderla.

Por su parte, el director de Estudios, Proyectos e Información, Fitzgerald Cantero, destacó que en 2023 hubo un «incremento significativo» en la generación por medio de fuentes de energía renovables no convencionales como la eólica, que creció un 15 %, y la solar, que creció un 37 %.

Unas cifras que, según proyecciones de Olade, subirán a un 34 %, en el caso de la energía eólica y un 33 %, en el caso de la solar, al término de este 2024.

«En lo que tiene que ver con generación renovable, en 2023 hubo un incremento de un 3 % y se espera que para este año el incremento anual sea del 13 %», destacó Cantero.

También señaló que en 2023 el 77 % de la nueva capacidad instalada de generación eléctrica fue renovable y que se espera que en este 2024 esa cifra sea del 79 %.

Cantero subrayó que, pese a este incremento en la generación eléctrica, aún hay 17 millones de personas que siguen sin acceso a este servicio básico, un dato que, según dijo, los países deben tomar en cuenta para fortalecer sus políticas públicas.

La Olade, con sede en Quito, es un organismo de cooperación, coordinación y asesoría técnica de carácter público e intergubernamental, que desde 1973 busca fomentar la integración, conservación, racional aprovechamiento, comercialización y defensa de los recursos energéticos de la región.

Esta organización está integrada por Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. EFE

