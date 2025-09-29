Olimpia ratifica su liderato en Honduras y se aleja de sus escoltas

2 minutos

Tegucigalpa, 28 sep (EFE).- Olimpia, que este domingo venció por 2-0 a Choloma, ratificó su liderato en el torneo hondureño Apertura y se alejó cuatro puntos de sus escoltas más cercanos, que pincharon en la undécima jornada.

De local en Tegucigalpa, Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, sacó un trabajado triunfo ante un Choloma, que es penúltimo, que se le plantó y tuvo varias ocasiones de anotar.

Un gol de Jerry Bengtson, su capitán, en el primer tiempo, y otro de Jorge Álvarez, en el segundo, le dieron el triunfo a Olimpia, que después de once fechas es líder con 24 puntos, saldo de siete victorias, tres empates y una derrota.

Su rival de turno, que en el presente torneo regresó a la primera división, es décimo en la clasificación con siete enteros.

En el primer partido de este domingo, Platense empató 1-1 con Juticalpa, que fue el primero en anotar por intermedio de David Mendoza.

Platense empató en el segundo tiempo con Gio Puerto, el máximo anotador del torneo con nueve goles en once partidos.

El resultado fue mal negocio para ambos equipos, principalmente para Platense, que de ganar hubiera escalado de la sexta a la cuarta casilla. Juticalpa se afianzó en la cuarta posición con 17 puntos.

El sábado, Olancho empató 1-1 con Real España, y es tercero con 20 puntos, mientras que su rival, dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, es sexto con once.

Marathón, con el argentino Pablo Lavallén en el banquillo, igualó 2-2 con Victoria. El empate lo dejó con 20 enteros, en tanto que su rival, que solo ha ganado un juego y empatado uno, sigue colista con cuatro.

El único ganador del sábado fue Universidad Pedagógica, que de visita derrotó por 3-2 a Génesis.

Con el triunfo, los universitarios saltaron a la quinta posición con 16 unidades, mientras que Génesis sigue estancado en la novena con nueve.

De los once equipos que compiten en el torneo, Motagua, con un partido menos, tuvo descanso en la undécima fecha. EFE

