OMS: hantavirus sólo se transmite por contacto estrecho, con posible exposición a saliva

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Ginebra, 8 may (EFE).- El hantavirus causante del brote en el crucero MV Hondius sólo se transmite mediante contacto muy cercano, que puede incluir la exposición a saliva o a secreciones respiratorias cuando una persona infectada estornuda, tose o escupe muy cerca de otra, aclaró la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Por contacto cercano se entiende estar prácticamente cara a cara, en proximidad directa, compartiendo un espacio muy próximo con posible exposición a saliva o a secreciones al toser o escupir», explicó este viernes el portavoz de la OMS Christian Lindmeier, en rueda de prensa.

El portavoz subrayó que, pese a ello, incluso en casos de personas que han compartido cabina en el buque afectado, ha habido situaciones en las que una se contagió y otra no, «lo que demuestra que el riesgo general sigue siendo muy bajo».

«No es un nuevo covid, el riesgo para la población es absolutamente bajo», insistió Lindmeier, quien también señaló que la capacidad de transmisión del hantavirus es inferior a la del sarampión, donde compartir un mismo recinto con un paciente implica un mayor riesgo de contagio. EFE

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