OMS: La vigilancia epidemiológica será continúa en el crucero hasta su llegada a Tenerife

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Isabel Saco

Ginebra, 7 may (EFE).- Hasta que el crucero MV Hondius, donde se ha declarado un brote de hantavirus, llegue a Tenerife y se desembarque a los pasajeros la vigilancia epidemiológica de todos sus ocupantes será máxima y continúa a abordo, y habrá evaluaciones para verificar que nadie en la embarcación empieza a presentar síntomas.

Asimismo, los protocolos que se aplicarán para el desembarque seguirán la guía establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el manejo de personas en circunstancias como esta.

«Todo esto va a hacerse para proteger y asegurar que no habrá ningún problema para las personas que viven allí donde se va a desembarcar», declaró en una entrevista con Efe la jefa de la unidad de atención segura de la OMS, Janet Díaz.

Tres personas que viajaban en el crucero han fallecido en este brote, mientras que otras cinco se consideran casos confirmados y sospechosos. Estos últimos fueron evacuados medicalmente este jueves y se encuentran ahora en Países Bajos, donde son atendidos.

«Lo más importante es hacer bien las investigaciones epidemiológicas (a bordo) para ver si hay riesgo entre los contactos (de los casos confirmados y sospechosos de haber contraído el patógeno)», aseguró Díaz.

Señaló asimismo que la OMS tiene confirmación de que «se hizo bien la evaluación de todas las personas antes de que el barco saliera y que ninguno tenía síntomas».

Dos médicos neerlandeses se encuentran en el barco para ocuparse de esa tarea, mientras que especialistas en epidemiología de la OMS también estuvieron en el crucero para colaborar con las investigaciones sobre el alcance del brote de la variante Andes del hantavirus, que es la única en la que se han visto raros casos de transmisión entre personas.

El hatanvirus no es más contagioso de lo que se había visto antes

Díaz explicó que aunque el virus está causando mucho temor no se ha observado ningún indicio de que su capacidad de transmisión haya aumentando con respecto a lo que ya se conocía.

«No parece que sea más contagioso. Lo que sabemos de los brotes que han tenido lugar en Argentina y Chile es que no se transmite fácilmente entre personas y lo mismo estamos viendo ahora», sostuvo.

«En el barco, que es un sitio confinado, no hemos visto que haya muchos contagiados», agrega la experta, cuyo trabajo se enmarca en el manejo de desastres y cuestiones humanitarias por parte de la OMS.

Insistió en que se trata de una enfermedad muy poco común, que además puede pasar por sus primeros síntomas por covid, por la influenza o por algún otro virus estacional hasta que el estado del enfermo se deteriora y puede presentar insuficiencia cardíaca o respiratoria.

La mortalidad que puede llegar al 40 % o 50 % si no se cuenta con servicios clínicos de cuidados intensivos.

«En total solo hay un poco más de mil casos cada año en todo el mundo», recordó.

Rastreo de contactos

En esta fase del brote, el seguimiento de las personas que estuvieron en el barco y desembarcaron en alguna de sus escalas antes de la declaración oficial del brote infeccioso es crucial.

También lo es hacer el rastreo de quienes tuvieron contacto con las personas infectadas, en particular de aquellos que mantuvieron una gran cercanía física con ellas.

Al respecto, Díaz comentó que el operador del crucero se ha comunicado directamente con todos los pasajeros que ya no se encuentran a bordo para informarles de que si presentan cualquier síntoma, sea fiebre, cansancio, dolor de cabeza o malestar gastrointestinal, deben contactar de inmediato a las autoridades sanitarias de sus países.

Esto fue justamente lo que llevó al caso confirmado en Suiza, una persona que desembarcó en una de las islas que se visitó y tras volver al país empezó a experimentar síntomas. Advertido por la compañía de lo ocurrido, se presentó de inmediato al hospital de su lugar de residencia, donde es atendido.

Al mismo tiempo, todos los ministerios de Salud de los países involucrados han sido advertidos del listado para que asuman el rastreo de contactos en sus territorios.

La OMS ha señalado que su hipótesis es que hubo una primera contaminación en Argentina con roedor (el reservorio natural de este virus) como el origen.

Sobre la pertinencia de que este país realice investigaciones adicionales, Díaz afirmó que las autoridades argentinas «han hecho mucho y nos han ofrecido colaboración técnica por toda la experiencia que ellos tienen».

El Gobierno argentino decidió el año pasado que Argentina abandonaba la OMS y el pasado marzo comunicó que esta salida se hacía efectiva. EFE

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