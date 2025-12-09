ONG belga denuncia en España a soldado israelí por genocidio y crímenes de guerra en Gaza

Bruselas, 9 dic (EFE).- La Fundación Hind Rajab Foundation (HRF), dedicada a la búsqueda de soldados israelíes por el mundo para llevarles ante la justicia, ha presentado en España una denuncia contra un militar por supuestas acciones genocidas y crímenes de guerra en la Franja de Gaza, tras confirmarse su presencia en territorio español.

La HRF, con sede en Bélgica, señala que se ha presentado la denuncia, bajo la legislación española e internacional, contra el soldado israelí Benayau Nahum, de la Brigada Kfir, por unas operaciones militares de Israel en la localidad de Beit Hanoun, al norte de la Franja de Gaza, que llevaron a «una destrucción casi total» de la ciudad entre finales de 2024 y principios de 2025, explica HRF en un comunicado.

Según la ONG, existen pruebas que sitúan a Nahum «directamente sobre el terreno» durante estas operaciones y demuestran su participación en «la destrucción sistemática de infraestructura civil , incluyendo viviendas y edificios públicos, en un momento en que Beit Hanoun ya estaba prácticamente despoblada e indefensa».

La denuncia acusa al soldado israelí de genocidio, al considerar que contribuyó a «crear condiciones de vida» dirigidas a la «destrucción física de parte de la población palestina»; y de crímenes de guerra, entre ellos la destrucción masiva de bienes civiles no justificada por necesidades militares, ataques contra edificios civiles y ciudades indefensas y participación en el desplazamiento forzado de una población civil protegida.

Además, subraya que la unidad en la que Nahum sirvió como soldado (el 97º Batallón Netzah Yehuda de la 900ª Brigada Kfir) tiene «un largo historial de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas el asesinato de civiles desarmados, abusos y torturas de detenidos, ejecuciones extrajudiciales y la destrucción sistemática de la propiedad palestina».

Investigación penal y detención urgente

La fundación sin ánimo de lucro ha solicitado formalmente la apertura de una investigación penal y la detención urgente del sospechoso para evitar su salida del país y garantizar su rendición de cuentas, y alega que «España está obligada por el derecho internacional, incluidos los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma, a procesar o extraditar a las personas sospechosas de haber cometido genocidio y crímenes de guerra cuando se encuentren en su territorio».

Se trata de la tercera denuncia emprendida por la misma fundación en España, tras dos denuncias contra los militares israelíes Mori Keisar y Tameer Mulla en Barcelona por los mismos delitos cometidos en la Franja de Gaza.

HRF basa su labor en el principio de justicia universal, el cual establece que existen crímenes tan graves que cualquier país tiene la autoridad para llevar a los perpetradores ante la justicia.

La idea es que los países signatarios del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI) al que se han adherido 125 naciones, deben dar seguimiento a las demandas por crímenes internacionales, como los de guerra o lesa humanidad, aunque la CPI suele enfocarse en procesar a máximos responsables de esos crímenes, como es el caso de Benjamín Netanyahu.

En julio de este año, la Fiscalía belga abrió una investigación contra dos soldados israelíes tras la denuncia de HRF y Global Legal Action Network, que culminó con la detención temporal de estos dos individuos en el festival de música Tomorrowland y la remisión de los casos a la Corte Penal Internacional.

Además, en Países Bajos, dos militares israelíes que estaban de vacaciones en Ámsterdam regresaron de urgencia a Israel por temor a ser arrestados como sospechosos de crímenes de guerra en Gaza, también tras una denuncia de HRF. EFE

