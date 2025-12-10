ONG denuncia que en Paraguay persiste la desigualdad en la tenencia de tierras

Asunción, 10 dic (EFE).- La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) alertó este miércoles que persiste la «histórica» desigualdad en la tenencia de tierras en el país, una problemática que consideró se está «profundizando» y afecta a las poblaciones más vulnerables.

«El problema de la tierra es un tema fundamental que se viene arrastrando históricamente en Paraguay, que se profundiza en las regiones alejadas», dijo a EFE Clemen Bareiro, directora académica del informe elaborado por esta ONG sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay en 2025.

En el documento, Codehupy advierte que en Paraguay avanza una «contrarreforma agraria» que, a su juicio, concentra la tierra en pocas manos y favorece a los dueños de grandes capitales y operadores del agronegocio.

«El Estado abandona su función redistributiva, criminaliza la protesta campesina y despliega políticas que agravan la pobreza rural y la exclusión de pueblos indígenas», describe el informe de 453 páginas.

Como ejemplo, los activistas apuntaron que cerca del 40 % de las 3,5 millones de hectáreas destinadas a la reforma agraria están «en manos de actores ajenos al sector campesino», pese a que la Constitución paraguaya de 1992 dice perseguir «el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad rural».

Además, Codehupy condena que continúen los «desalojos de asentamientos» campesinos, como ocurrió a inicios de año en los departamentos de Caazapá (sur) y Canindeyú (este), y que, advirtió, «marcaron un punto de inflexión» en la política agraria paraguaya.

Estos desalojos, según se denunció en el texto, se produjeron con «uso desmedido de la fuerza» y dejó decenas de familias sin hogar ni sustento, en un hecho que «evidenció la subordinación del Estado a los intereses empresariales».

Concentración del poder

Bareiro también dijo a EFE que «la concentración del poder» en manos de un sector político hace parte del problema de los derechos humanos en Paraguay, y denunció, por ejemplo, que la Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como el gobernante Partido Colorado, solo actúa «en defensa de sus intereses».

«No tienen una mirada integral que conciba la existencia de todos los que habitamos el territorio de Paraguay, y a partir de ahí se prohíbe la utilización de la palabra género en los materiales de educación, a partir de ahí no se piensan políticas de prevención y no hay reparación para las familias, para las víctimas de la dictadura (de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989)», señaló.

Además, la experta advirtió de los «vacíos» en materia progresista en la educación paraguaya, donde, consideró, «no se educa para pensar con mirada crítica» o reconocer con respeto lo distinto.

«Seguimos con vacíos en la educación de los niños, que crecen para ser adultos con vacíos, sin pensamiento crítico», aseveró.

La presentación del informe tuvo lugar en el Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, conmemorando el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. EFE

