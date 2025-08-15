The Swiss voice in the world since 1935

ONG venezolana denuncia detención «arbitraria» de dirigente sindical del sector educativo

Caracas, 15 ago (EFE).- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció este viernes la detención «arbitraria» del profesor y dirigente sindical Roberto Campero tras, aseguró, un «allanamiento ilegal» a su vivienda en el estado Aragua (norte).

«De acuerdo con testimonios, funcionarios de inteligencia del Estado habrían irrumpido de forma violenta en su vivienda, derribando la puerta e ingresando sin orden judicial», indicó la organización en un mensaje publicado en X.

Asimismo, advirtió que los funcionarios «sustrajeron» pertenencias personales de Campero y se lo llevaron «a un destino aún desconocido, lo que -señaló- constituiría una desaparición forzada».

La ONG explicó que Campero es dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza) en su filial de Fetramagisterio Aragua, y ha sido miembro activo del Comando Intergremial Aragua, «reconocido por su labor en defensa de los derechos laborales de los docentes».

El miércoles, la organización denunció la detención «arbitraria» de la abogada Rusbelia Astudillo, activista por los derechos de los jubilados y consultora de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales de Venezuela (FNTJ).

El comité explicó que, en horas de la tarde del miércoles, Astudillo fue interceptada por «sujetos desconocidos» en el sector Terrazas del Club Hípico (sureste de Caracas), sin «mostrar orden judicial ni informar el motivo de la detención».

Añadió entonces que se desconocía el paradero de la abogada.

En ese sentido, alertó que se trata de otra mujer adulta mayor que se suma a la «larga lista de personas detenidas por razones políticas en Venezuela», a las que consideró «víctimas de un patrón de hostigamiento y persecución que vulnera derechos fundamentales, y que denota la política de ‘puerta giratoria’ del Estado venezolano».EFE

