ONU advierte que peligra su asistencia a Somalia, con casi 2 millones al borde de hambruna

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Ginebra, 8 may (EFE).- La asistencia alimentaria a Somalia, donde unos dos millones de personas están «a un paso de la hambruna», peligra debido a los problemas de financiación de las agencias humanitarias, advirtió este viernes el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA).

El número de personas en el país atendidas por la agencia ha pasado de más de dos millones el año pasado a apenas medio millón en la actualidad, indicó en rueda de prensa el director ejecutivo del PMA para operaciones, Matthew Hollingworth.

«En estos momentos el PMA y nuestros socios se ven obligados a tomar decisiones realmente difíciles», advirtió el responsable de la agencia, quien ha visitado recientemente el país del Cuerno de África.

Las lluvias de las tres últimas temporadas han sido insuficientes para las cosechas en el país, y la crisis en Oriente Medio ha contribuido a una subida de hasta el 70 % en los precios de los alimentos en algunas zonas, señaló Hollingworth.

Seis millones de personas están enfrentado niveles agudos de hambre, incluidos 1,9 millones de niños, agregó el responsable del PMA. EFE

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