ONU-DH dice que en México pueblos indígenas continúan enfrentando desafíos significativos

Ciudad de México, 9 ago (EFE).- A pesar de los avances importantes, y de los múltiples esfuerzos que lleva adelante el Estado mexicano, los pueblos indígenas en el país «continúan enfrentando desafíos significativos» como el acceso desigual a la tierra, la exclusión en procesos de toma de decisiones, los ataques contra personas defensoras indígenas, así como diversas formas de discriminación, indicó ONU-DH.

En un comunicado por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH) subrayó la importancia de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas como parte de los esfuerzos para enfrentar retos continuos.

Destacó la aprobación en 2024 de la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que constituye un avance muy significativo sobre el cual se puede seguir construyendo.

«Este cambio en la Constitución consolida importantes avances para el fortalecimiento de los derechos colectivos, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales», apuntó.

En este contexto, apuntó ONU-DH, es importante destacar el papel de las mujeres indígenas quienes, tal como ha señalado en su momento José Francisco Calí Tzay, entonces Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, «son guardianas de conocimientos científicos y técnicos esenciales para proteger los ecosistemas, preservar el patrimonio biocultural y sostener la vida».

También dijo que para seguir enfrentando los desafíos persistentes es importante avanzar en el desarrollo de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, prevista en la reforma constitucional, asegurando la consulta y la participación en su construcción y adoptación.

Desde 1995, el 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en conmemoración de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en 1982, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas.

Este día busca destacar los derechos y contribuciones de los pueblos indígenas que representan aproximadamente 476 millones de personas en más de 90 países, constituyendo más del 6 % de la población mundial. EFE

