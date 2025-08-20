Open Society lanza plan de ocho años de apoyo a políticas de inclusión en América Latina

1 minuto

São Paulo, 20 ago (EFE).- Open Society Foundations (OSF), fundada por George Soros, anunció este miércoles una iniciativa que, en los próximos ocho años, apoyará programas de inclusión de poblaciones históricamente marginadas en América Latina.

El plan, denominado Buen Vivir, apoyará a organizaciones de la sociedad civil y mantendrá alianzas con Gobiernos para colaborar en el desarrollo de políticas públicas que aborden las necesidades de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las mujeres, entre otros grupos, según un comunicado de OSF.

El programa contempla un plan de inversión de ocho años, cuyo monto no fue precisado por OSF, y se centrará principalmente en Brasil, Colombia y México, al tiempo que promoverá intercambios y colaboraciones con países como Chile y Guatemala.

La financiación dará prioridad a iniciativas que promuevan la justicia racial y de género, las agendas económicas inclusivas y ecológicas, así como el desarrollo de capacidades estatales y las expresiones culturales que promuevan los valores de la democracia y la comunidad.

Otras áreas clave de interés para el proyecto son el empoderamiento de las mujeres negras, indígenas y la comunidad LGBTQI+, así como la promoción del bienestar social y económico de estos grupos.

El presidente del Consejo de Administración de OSF, Alex Soros, afirmó que «ante los cambios en el equilibrio de poder mundial y con los sistemas comerciales completamente patas arriba», la acción colectiva «nunca ha sido tan importante».EFE

