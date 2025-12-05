OpenAI llega a un acuerdo para construir un centro de IA de 4.600 millones en Australia

OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, y un operador de centros de datos australiano llegaron a un acuerdo para construir una megainfraestructura de inteligencia artificial (IA) valorada en unos 4.600 millones de dólares.

NextDC, con sede en Brisbane, anunció el viernes que firmó un memorando de entendimiento con OpenAI para desarrollar un campus de IA y un «superclúster» de unidades de procesamiento gráfico.

Ambas empresas colaborarán en la planificación, el desarrollo y la operación de la infraestructura en el oeste de Sídney, informó el operador australiano en un comunicado.

Las acciones de NextDC subían un 4,1% a primera hora de la tarde tras el anuncio.

El gobierno australiano afirmó que el proyecto, con un costo estimado de 7.000 millones de dólares australianos (4.600 millones de dólares estadounidenses), creará miles de puestos de trabajo directos e indirectos durante su construcción.

El centro utilizará acuerdos de compra de energía a largo plazo de nuevas fuentes renovables y características de «última generación» que no requieren agua potable para la refrigeración, según las autoridades.

