Operadora de tren en EEUU parece quedarse dormida y provoca que vagones sufrieran sacudón

Los Ángeles (EE.UU.), 12 nov (EFE).- Una conductora de un tren que viajaba a alta velocidad en San Francisco (California) pareció haberse dormido cuando viajaba en dirección al centro de la ciudad, lo que provocó un fuerte sacudón a los pasajeros, aunque el incidente no provocó ningún herido grave.

Los videos de seguridad difundidos este miércoles por varios medios de comunicación en Estados Unidos muestran cómo la conductora parece haberse quedado dormida mientras el tren, de dos vagones y con pasajeros de pie, pasaba por un túnel la mañana del pasado 24 de septiembre.

Al salir del túnel los vagones experimentaron varias sacudidas fuertes al tomar una curva a una velocidad de 80 kilómetros por hora (50 millas por hora) cuando la velocidad recomendada para los trenes ligeros es de entre 13 y 16 kilómetros por hora (8 y 10 millas por hora) en esa zona.

Los pasajeros se tambalearon de un lado a otro y algunos cayeron al piso por las sacudidas, muestran las imágenes.

Tras el fuerte movimiento, la conductora reacciona y logra frenar el tren, para después disculparse con los pasajeros y decirles que se había registrado un problema con los frenos.

La Agencia de Transporte Municipal de San Francisco (SFMTA) dijo en un comunicado que tras una investigación se determinó que el movimiento brusco del tren se debió a la fatiga de la operadora.

En el video se observa que la conductora parece tener los ojos cerrados y la cabeza ladeada en el momento en el que el tren viajaba por el túnel.

La mujer también fue captada minutos antes de que saliera el tren de la estación recostada sobre el timón.

La SFMTA informó que suspendió a la operadora de sus funciones y están comprometidos a asumir la responsabilidad. Además, aclaró que el tren no se descarriló y sus frenos no presentaron averías.

Aunque la sacudida hizo que varios pasajeros cayeran al suelo, el incidente no provocó heridos graves y solo una persona presentó heridas menores.

La directora de la SFMTA, Julie Kirschbaum, calificó el incidente como «inaceptable” y dijo que están tomando las medidas necesarias para que los trenes de transporte sigan siendo un servicio seguro y confiable.

También dijo que buscan junto al fabricante de los trenes ligeros desarrollar un software que limite la velocidad en ciertos tramos. EFE

