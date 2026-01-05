Operadora de una planta nuclear japonesa señala una posible falla en su evaluación sísmica

2 minutos

Tokio, 5 ene (EFE).- La empresa que opera la planta nuclear de Hamaoka, al suroeste de Tokio y parada desde 2011, afirmó este lunes que sospecha que los datos utilizados para realizar la evaluación sísmica podrían haber sido seleccionados de forma inadecuada, poniendo en cuestión una futura reapertura.

La compañía, Chubu Electric Power, afirmó en un comunicado que la discrepancia entre la previsión de terremotos menos intensos entregada a las autoridades y la realidad «podría tener un impacto significativo en la revisión y socavar la confianza de los residentes locales».

Las sospechas giran en torno a una posible selección de los datos de terremotos para adecuarse a las normas de seguridad más estrictas redactadas tras el accidente en la central de Fukushima Daiichi, desatado en 2011 por el gran terremoto y posterior tsunami en el este de Japón.

La central nuclear de Hamaoka, considerada hace años como una de las instalaciones atómicas potencialmente más peligrosas del mundo debido a que está situada en una zona en la que se juntan cuatro grandes placas tectónicas, fue detenida dos meses después del desastre de Fukushima.

El entonces primer ministro, Naoto Kan, pidió que cesara operaciones ante la opinión de múltiples expertos sobre la alta probabilidad de que se produjera un seísmo de efectos devastadores en las próximas décadas.

Pese a que muchas organizaciones ciudadanas han pedido el cierre permanente de Hamaoka, el futuro sobre su clausura definitiva sigue en el aire.

La revelación sobre Hamaoka llega a penas dos semanas antes de que la compañía eléctrica japonesa TEPCO reabra la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, el próximo 20 de enero tras obtener el visto bueno de las autoridades locales.

De producirse el encendido del reactor, será el primero de una central operada por TEPCO, que gestionaba la planta de Fukushima antes del desastre. EFE

