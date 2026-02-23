Oposición cree que transición venezolana no ha comenzado y abre la puerta a nueva elección

3 minutos

Caracas, 23 feb (EFE).- La mayor coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), consideró este lunes que la transición en el país «no ha arrancado» y que, de concretarse, la formación ya se está preparando para la posibilidad de que se celebren elecciones.

En una rueda de prensa, la «primera» después de «casi dos años», la PUD subrayó que para que comience una transición tienen que «ocurrir muchas cosas» y una de ellas es la liberación de los presos políticos y el «cese de la persecución», en palabras de Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano, parte de los partidos que integran el bloque.

A su juicio, ese «sería el primer paso fundamental para caminar» a una transición y una vez que esto suceda, prosiguió, la PUD ha considerado la necesidad de consolidación «a través del voto».

Solórzano aseguró de que «ninguno de los miembros de la PUD» va a descansar hasta que se «establezcan los mecanismos de la transición» en Venezuela y, en este sentido, planteó como «obligación» no dejar perder la democracia una vez que se rescate.

Consultada si la PUD se ha reunido con autoridades de Estados Unidos que han visitado Caracas, respondió que el bloque mantiene encuentros «permanentes» con representantes de la comunidad internacional y del cuerpo diplomático, y «la mayoría de las reuniones no son públicas», sin precisar más información.

«Hay cosas sobre las que podemos hablar, cosas sobre las que no podemos hablar», añadió.

La PUD mantiene su reclamo sobre las elecciones presidenciales de 2024, en las que asegura que Nicolás Maduro fue derrotado por el líder de la coalición, Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España.

Luego de que Estados Unidos capturara el pasado 3 de enero a Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela.

Desde entonces, ha restablecido contactos con Estados Unidos, dirigidos principalmente a recuperar las relaciones diplomáticas, que estuvieron rotas desde 2019, y a revitalizar la industria petrolera del país suramericano.

Rodríguez ha recibido visitas en Caracas de altos funcionarios estadounidenses, incluyendo al secretario de Energía, Chris Wright, con quien anunció un acuerdo energético a largo plazo; y al jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, con quien acordó combatir el narcotráfico y terrorismo en la región.

El pasado 12 de febrero, Delcy Rodríguez aseguró en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que el país suramericano tendrá «elecciones libres y justas», pero no ofreció ningún tipo de plazo para la celebración de comicios presidenciales. EFE

rbc/bam/gad

(foto)(video)