Opositor espera que Gobierno venezolano «salga a patadas» antes que le quiten nacionalidad

1 minuto

Madrid, 31 oct (EFE).- El opositor venezolano Yon Goicoechea, al que este viernes el Gobierno de Nicolás Maduro pidió retirar la nacionalidad, aseguró a EFE que espera que no les dé tiempo a retirársela «antes de que salgan a patadas de Miraflores».

«Yo no sé si les da tiempo de retirármela a mí o que ellos salgan a patadas de Miraflores primero; no sé qué sea lo primero. Espero que salgan a patadas de una buena vez», dijo Goicochea a EFE desde España, donde está exiliado.

El Ministerio de Interior de Venezuela pidió este viernes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se le retire la nacionalidad por «solicitar la invasión» del país suramericano y comunicó que se procederá a «tomar las medidas administrativas» para la «eliminación de todo documento que lo identifique como ciudadano venezolano». EFE

