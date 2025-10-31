Opositor espera que Gobierno venezolano «salga a patadas» antes que le quiten nacionalidad

3 minutos

Madrid, 31 oct (EFE).- El opositor venezolano Yon Goicoechea, al que este viernes el Gobierno de Nicolás Maduro pidió retirar la nacionalidad, aseguró a EFE que espera que no les dé tiempo a retirársela «antes de que salgan a patadas de Miraflores».

«Yo no sé si les da tiempo de retirármela a mí o que ellos salgan a patadas de Miraflores primero; no sé qué sea lo primero. Espero que salgan a patadas de una buena vez», dijo Goicoechea a EFE desde España, donde está exiliado.

El Ministerio de Interior de Venezuela pidió este viernes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se le retire la nacionalidad por «solicitar la invasión» del país suramericano y comunicó que se procederá a «tomar las medidas administrativas» para la «eliminación de todo documento que lo identifique como ciudadano venezolano».

Según el Gobierno venezolano, el opositor -quien tiene ciudadanía española y vive en España desde 2020- llamó a «perseguir y exterminar (a) funcionarios y funcionarias de los distintos cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana», así como -prosiguió- al «asesinato masivo de venezolanos y venezolanas que hacen parte de los movimientos y organizaciones del Poder Popular».

«Ellos no tienen ese poder, no lo tienen moralmente, no lo tienen legalmente. Yo soy venezolano, he dedicado mi vida a Venezuela y eso no me lo va a quitar nadie», consideró tras el anuncio Goicoechea, quien es miembro del partido de Voluntad Popular de Leopoldo López.

Además, el opositor insistió en pedir «ayuda internacional» para «sacar a Nicolás Maduro del poder».

«No tengo ningún complejo en pedir a la comunidad internacional, y específicamente a los Estados Unidos, su apoyo político, diplomático y militar para derrotar a las personas que están oprimiendo a los venezolanos. Y me ratifico en la solicitud de intervención militar en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro del poder, porque solo de esa manera creo que podremos empezar a reconstruir el país (…) No tengo miedo», dijo el opositor.

Esta es la segunda solicitud de retirada de nacionalidad que hace Venezuela, después de que Maduro presentara el pasado viernes un recurso ante el TSJ contra el opositor Leopoldo López, al acusarlo de pedir una «invasión militar», además de hacer «promoción permanente del bloqueo económico» y un «llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros».

Esta información la dio a conocer la vicepresidente ejecutiva, Delcy Rodríguez, el pasado sábado, cuando también anunció que se procedería «de inmediato» a la anulación del pasaporte de López, exiliado en Madrid desde 2020.

La solicitud de Maduro se hizo después de que López dijera, en una entrevista con EFE, que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país y que ve la fórmula en la «presión» de EE.UU.

López afirmó que incluso avala un ataque estadounidense en suelo venezolano que acabe con Maduro.

El miércoles, el presidente de Venezuela informó de que solicitó al TSJ una «consideración constitucional» para quitar la nacionalidad a todo «vendepatria» que «se sume a un ejército extranjero imperialista para invadir» al país, de lo que acusó a López. EFE

ime/rf