Organización liderada por refugiados nicaragüenses gana sello de inclusión de ACNUR

San José, 16 dic (EFE).- La Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu), una organización integrada por exiliados nicaragüenses en Costa Rica, recibió el Sello Vivir la Inclusión, un reconocimiento otorgado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por su labor en favor de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, informó este martes la ONG.

El Sello Vivir la Inclusión es la certificación oficial que ACNUR Costa Rica otorga a aquellas empresas, organizaciones e instituciones que demuestren su compromiso con las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugio en Costa Rica.

Con el galardón se destaca la labor de Asidehu con comunidades migrantes y refugiadas en Costa Rica, uno de los principales destinos del exilio nicaragüense desde la revuelta popular que estalló en abril de 2018. La ONG recibió distinciones en “Diversidad e Inclusión”, así como en “Investigación”.

El presidente de Asidehu y defensor de derechos humanos nicaragüense Jhoswell Martínez, dijo a Efe que ese reconocimiento significa «que aún, con muchas limitaciones, el trabajo que hacemos con las comunidades refugiadas en Costa Ruca está siendo visto y tiene impacto”.

Martínez, de 24 años y exiliado en Costa Rica desde 2018, destacó que el reconocimiento adquiere un significado especial al tratarse de una organización liderada por refugiados nicaragüenses forzados al exilio.

“Recibir este respaldo de ACNUR nos motiva a seguir acompañando a nuestras comunidades”, añadió.

En la categoría de “Investigación”, ACNUR reconoció un informe elaborado por Asidehu sobre la percepción del cumplimiento de los derechos humanos de las personas refugiadas en Costa Rica, construido a partir de entrevistas a solicitantes de refugio y orientado a aportar insumos para la formulación de políticas públicas.

En “Diversidad e Inclusión”, el jurado valoró el enfoque intercultural de la organización, que incluye la apertura de espacios comunitarios de intercambio cultural y la traducción al idioma indígena miskito del formulario de solicitud de refugio, una iniciativa destinada a reducir las barreras lingüísticas que enfrentan miles de comunitarios nicaragüenses en el país.

Con personería jurídica desde 2022, Asidehu realiza acompañamiento comunitario, asesoría legal migratoria, investigación y promoción de derechos humanos en Costa Rica, que acoge a más de 200.000 nicaragüenses exiliados desde hace casi 8 años.EFE

