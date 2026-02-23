Oxfam México urge un plan de cuidados a 20 años para reducir desigualdad y violencia

4 minutos

Ciudad de México, 23 feb (EFE).- En México, un país donde las mujeres más pobres pueden dedicar hasta 11,5 horas al día al trabajo de cuidados no remunerado, Oxfam propuso este lunes diseñar un plan nacional de cuidados a 20 años que reduzca la desigualdad, la violencia y la pérdida de autonomía económica de la mitad de la población.

Al presentar el informe ‘Oligarquía y democracia’, Oxfam México planteó nueve propuestas contra la concentración extrema del poder, dos de ellas enfocadas directamente en el sistema de cuidados: promover políticas incluyentes con participación colectiva y desarrollar infraestructura social para redistribuir el trabajo no remunerado.

Para la directora ejecutiva de Oxfam México, Alexandra Haas, el tema es urgente, ya que el país enfrenta una baja inserción laboral femenina, pérdida de autonomía económica a lo largo del ciclo de vida y altos niveles de violencia doméstica y feminicida.

«En un país donde hay tantos feminicidios (alrededor de 10 mujeres asesinadas al día), donde las mujeres están tan expuestas a la violencia, sí tendría que ser prioritario, cuando menos, reducir el tiempo que pasan cuidando», aseveró Haas, en una entrevista con EFE.

Oxfam también advierte que «el uso del tiempo está atravesado por las desigualdades», al señalar que el 10 % de las mujeres más pobres dedica en promedio 11,5 horas al día al trabajo no remunerado de cuidados.

En contraste, el 10 % de los hombres más pobres dedica 4,7 horas diarias y el 1 % más rico, 4,2 horas, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024.

También señala que el 1 % de la población concentra 40 % de la riqueza nacional, lo que, según la organización, refleja un modelo económico cuyos mayores beneficios se han acumulado en una minoría.

Al mismo tiempo, advierte que mientras que desde 1996 la fortuna de los milmillonarios se ha multiplicado más de cuatro veces, en contraste con un crecimiento de apenas 16 % del PIB per cápita desde 1981.

Tan solo la de Carlos Slim, el hombre más rico del país, creció 8,6 veces y actualmente gana cada segundo lo que a un mexicano que percibe el salario mínimo le toma 19 días, de acuerdo con el estudio.

De los primeros pasos a una política integral

El Sistema Nacional de Cuidados ya comenzó a tomar forma, durante el gobierno de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con la construcción de mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (Cecis), priorizando zonas de alta marginación.

Sin embargo, Haas advirtió que hace falta una política integral y de largo plazo «con toma de conciencia sobre las dinámicas demográficas».

«Tenemos, digamos, una fotografía de donde estamos, tenemos planes de los primeros peldaños, eso está bien, lo que nos falta es tener la foto de para dónde vamos», expuso.

La directora consideró necesario proyectar el sistema hacia las próximas décadas, tomando en cuenta el envejecimiento poblacional y la necesidad de atender no solo a la infancia, sino también a personas mayores, con discapacidad o enfermedades crónicas.

Haas propuso un plan a 20 años con metas claras: establecer porcentajes anuales de inversión respecto al PIB, fijar objetivos de reducción de horas de cuidado que realizan las mujeres y definir responsabilidades compartidas entre Estado, comunidad, sector privado y hombres.

«Un sistema de cuidados puede arreglar, cuando menos, el tema del tiempo», dijo, al señalar que liberar horas de trabajo no remunerado permitiría a las mujeres decidir si quieren insertarse en el mercado laboral, participar en política o simplemente descansar.

La directora subrayó que sin una reforma fiscal progresiva será difícil financiar esta y otras transformaciones que propone el estudio.

El informe también plantea fortalecer la banca de desarrollo y ampliar la capacidad reguladora del Estado como parte de una agenda más amplia para democratizar la economía y reducir la concentración del poder.

«La economía existe, lo que falta son mecanismos para democratizarla», enfatizó Haas. EFE

mjc/abz/jrh