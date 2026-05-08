Péter Magyar jura mañana como primer ministro e inicia la transición en Hungría tras Orbán

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Marcelo Nagy

Budapest, 8 may (EFE).- El conservador Péter Magyar, ganador de las elecciones legislativas de Hungría el pasado 12 de abril con mayoría absoluta, prestará juramento mañana, sábado, en el Parlamento de Budapest, con lo que pondrá fin al régimen del ultranacionalista Viktor Orbán con la promesa de un programa europeísta.

Está previsto que Magyar, de 45 años, sea elegido primer ministro después del mediodía y que por la tarde pronuncie dos discursos: uno ante los diputados en la Cámara y otro ante sus simpatizantes en la plaza Kossuth, junto al Parlamento.

El partido de Magyar, el Tisza, ganó las elecciones con el 53 % de los votos, lo que gracias al particular y complejo sistema electoral le da más de 141 de los 199 diputados en la Cámara, o sea, una amplia mayoría cualificada y superior a los dos tercios.

En su campaña, Tisza prometió reformar el Estado tras 16 años de ‘sistema Orbán’, con el objetivo de restablecer la separación de poderes, luchar contra la corrupción y recuperar la confianza en las instituciones, así como normalizar las relaciones de Hungría con la Unión Europea (UE).

Según el portal independiente Telex, Magyar quiere acelerar el proceso de transición, por lo que la formación del Gobierno podría ser mucho más corta de lo esperado y sus ministros ya podrían jurar sus cargos el próximo martes, 12 de mayo.

El nuevo líder magiar ha afirmado varias veces que «no hay tiempo que perder» y que iniciará lo antes posible el proceso de desmantelamiento del «Estado mafioso» de Orbán.

Uno de los desafíos más inminentes será descongelar los fondos comunitarios bloqueados por la Comisión Europea debido a la deriva antidemocrática durante los cuatro mandatos consecutivos de Orbán desde 2010.

Se trata de unos 17.000 millones de euros y Magyar ya ha iniciado negociaciones previas con Bruselas.

Para recuperar la mayor parte de esta suma, Hungría deberá aplicar lo antes posible una serie de reformas para restaurar los contrapesos democráticos, la independencia judicial y la de la educación, entre otros ámbitos.

Según medios internacionales, la Comisión Europea sugiere que el Gobierno Magyar debería renunciar a una parte de los fondos ante los estrictos plazos, mientras que el equipo de Magyar insiste en la recuperación de la suma total.

En cuanto a la corrupción, tema en el que Bruselas también espera avances rápidos, el nuevo primer ministro prometió nuevas leyes efectivas, además de integrar a Hungría en la Fiscalía Europea, a lo que Orbán se había negado.

Uno de los instrumentos clave de la nueva administración será sin duda la ‘Oficina de Recuperación y de Defensa del Patrimonio Nacional’, cuya principal tarea será recuperar bienes públicos «robados» por el régimen y los oligarcas cercanos a Orbán.

Un sondeo publicado esta semana por el Instituto Medián indica que el 67 % de los húngaros opina que «Viktor Orbán cometió delitos tan graves que debería ser llevado ante un tribunal».

Por otra parte, Magyar exige la dimisión de lo que califica «títeres de Orbán», al considerar que fueron nombrados por el anterior Gobierno solo por criterios de lealtad.

Entre estos altos cargos, destaca el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal General, el presidente del Tribunal Constitucional, el jefe de la autoridad de medios y los responsables de la Oficina de Auditoría del Estado y de la Autoridad de Competencia.

«Váyanse, no esperen a que los echemos. Porque los vamos a echar. Porque este sistema se ha acabado», advirtió Magyar nada más haber ganado las elecciones.EFE

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