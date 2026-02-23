Pakistán afirma que más de 80 insurgentes murieron en su ataque en el este de Afganistán

2 minutos

Islamabad, 23 feb (EFE).- Pakistán aseguró este lunes que los bombardeos lanzados en territorio afgano durante la noche del sábado en el este de Afganistán causaron la muerte de más de 80 presuntos insurgentes, mientras las autoridades talibanas denunciaron que los ataques dejaron al menos 17 civiles fallecidos.

«Un ataque aéreo basado en inteligencia de Pakistán destruyó siete centros vinculados al Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) en las provincias de Nangarhar, Paktika y Khost, en el que se confirmó la muerte de más de ochenta presuntos combatientes, mientras se espera que la cifra aumente», dijeron fuentes de seguridad en un comunicado.

Según la nota, los bombardeos destruyeron siete centros de operaciones del grupo TTP, ideológicamente afín a los talibanes paquistaníes, en las provincias afganas de Nangarhar, Paktika y Khost, zonas fronterizas con Pakistán.

El Gobierno paquistaní ya había confirmado el domingo la ejecución de «ataques selectivos basados en inteligencia», sin precisar la localización exacta de los objetivos. EFE no ha podido verificar de forma independiente las cifras reportadas por Islamabad.

Pakistán sostuvo que la operación respondió a la reciente escalada de violencia insurgente en su territorio, incluidos atentados suicidas y acciones armadas contra objetivos de seguridad en las conflictivas provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, lugares de episodios armados recurrentes.

«Cuando el suelo afgano continúa siendo utilizado para ataques indirectos, no tenemos más opción que defender nuestra patria. La seguridad nacional no es negociable», dijo este lunes el Secretario Parlamentario de Información y Radiodifusión paquistaní, Danyal Chaudhry.

Por su parte, el régimen talibán aseguró horas antes que los bombardeos impactaron en zonas residenciales y provocaron la muerte de al menos 17 civiles, incluidos niños, además de cinco heridos, sin proporcionar un balance oficial de presuntos combatientes fallecidos.

El conflicto que mantiene enfrentados a Islamabad y Kabul desde hace meses deriva de las acusaciones recurrentes de Pakistán de que Afganistán da refugio a grupos insurgentes responsables de ataques en su territorio, algo que Kabul siempre ha negado.

El pasado octubre, ataques transfronterizos similares dejaron decenas de muertos en la que fue la peor escalada bilateral en años, tras una serie de bombardeos paquistaníes en Afganistán. La crisis concluyó en un frágil alto el fuego mediado por Catar y Turquía para garantizar la seguridad en la volátil región del Sur de Asia. EFE

