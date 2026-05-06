Pakistán aplaude la «valentía» de Trump al suspender su operativo en el estrecho de Ormuz

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Islamabad, 6 may (EFE).– El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, celebró este miércoles la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender el operativo militar ‘Proyecto Libertad’ en el estrecho de Ormuz, una maniobra que Islamabad atribuye a una gestión diplomática conjunta con Arabia Saudí.

«Agradezco al presidente Donald Trump por su liderazgo valiente y su oportuno anuncio sobre la pausa en el Proyecto Libertad», expresó Sharif a través de su cuenta en la red social X, tras conocerse la interrupción de la misión estadounidense destinada a escoltar buques mercantes frente a las costas de Irán.

El mandatario paquistaní vinculó directamente el giro de Washington a la gestiones ejercidas por los aliados regionales.

Según Sharif, la «grata respuesta» de Trump se produjo tras las peticiones realizadas por Pakistán y «otros países hermanos», destacando especialmente la figura del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman.

Para el jefe del Gobierno de Islamabad, esta desescalada «contribuirá en gran medida a avanzar en la paz regional, la estabilidad y la reconciliación en este periodo sensible», subrayando el compromiso de Pakistán con el diálogo frente a la confrontación militar en una de las rutas petroleras más volátiles del mundo.

El mensaje de Sharif llega horas después de que Trump anunciara en Truth Social la suspensión del operativo iniciado el pasado 3 de mayo, alegando progresos hacia un acuerdo con Teherán.

Aunque el bloqueo naval estadounidense sobre Irán permanece vigente, la Casa Blanca ha decidido frenar la misión de escolta militar del Comando Central para evaluar la viabilidad de un pacto definitivo.

Esta pausa pone fin a una semana de tensión en el estrecho de Ormuz, con ataques con drones y maniobras defensivas de la flota estadounidense; y sigue al anuncio del secretario de Estado, Marco Rubio, de que EEUU daba por concluida la fase ofensiva de sus ataques contra Irán. EFE

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