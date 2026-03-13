Pakistán cifra en 600 las bajas afganas mientras ONU confirma decenas de civiles muertos

Islamabad/Kabul, 13 mar (EFE).– La escalada militar en la frontera entre Pakistán y Afganistán, que estalló en fuego cruzado directo el pasado 22 de febrero, ha causado decenas de civiles muertos y cientos de supuestas bajas combatientes, recrudeciéndose este viernes con un intenso intercambio de bombardeos aéreos y un atentado en el interior paquistaní.

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) confirmó este viernes el coste humano de esta crisis, elevando a «al menos 75 civiles muertos y 193 heridos» el balance de víctimas no combatientes registrado en territorio afgano desde el pasado 26 de febrero debido a los continuos enfrentamientos armados.

La ONU advirtió que «los civiles, en su mayoría mujeres y niños, siguen pagando el precio de la última escalada de violencia transfronteriza», documentando específicamente «al menos cuatro muertes de civiles y 14 heridos» tras los bombardeos ejecutados por Pakistán esta madrugada sobre el área de Pul-e-Charkhi, en Kabul.

El recuento internacional se distancia de la versión de las Fuerzas Armadas de Pakistán, que no admite objetivos civiles pero asegura haber causado 663 muertos y más de 887 heridos entre las filas de los talibanes afganos y el grupo insurgente local.

El Ejército paquistaní enmarcó estos ataques en su ‘Operación Ghazab Lil Haq’, afirmando haber destruido bases logísticas en Paktia, Kandahar y Kabul.

Además, rechazó tajantemente las acusaciones sobre daños colaterales, sosteniendo que «ninguna población civil o infraestructura civil fue atacada, tal como propagan falsamente los funcionarios del régimen afgano».

En respuesta a una incursión paquistaní ejecutada en la madrugada de este viernes, el Ministerio de Defensa afgano ordenó un contraataque contra la provincia noroccidental paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa.

Kabul aseguró que sus Fuerzas Aéreas atacaron con precisión «un centro de mando de las operaciones de guerra», logrando causar daños a la fortaleza militar de Kohat y causando «fuertes bajas y pérdidas materiales» en las áreas residenciales de los soldados paquistaníes.

A este fuego cruzado internacional se suma la inestabilidad interna de Pakistán, aprovechada por la insurgencia del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Al menos seis policías murieron y otro resultó herido este viernes en el distrito paquistaní de Lakki Marwat, después de que un artefacto explosivo improvisado impactara contra su vehículo de patrulla, en un escenario de violencia simultánea. EFE

