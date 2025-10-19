Pakistán lanza su primer satélite hiperespectral desde el centro de lanzamiento de China

2 minutos

Islamabad, 19 oct (EFE).- La agencia espacial nacional de Pakistán ha lanzado el primer satélite hiperespectral del país (HS-1) desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de China, informó este domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán.

El proyecto fue desarrollado en estrecha colaboración con China, en el marco de la alianza estratégica que ambos países mantienen en materia científica, tecnológica y de defensa. La Comisión de Investigación Espacial y de la Alta Atmósfera de Pakistán (SUPARCO, por sus siglas en inglés) trabajó junto a equipos técnicos chinos en el diseño y lanzamiento del HS-1.

El ministerio señaló que el satélite está equipado con una avanzada tecnología de imágenes hiperespectrales capaz de capturar datos a través de cientos de bandas espectrales estrechas.

«El satélite se espera que fortalezca significativamente las capacidades nacionales en áreas como la agricultura de precisión, el monitoreo ambiental, la planificación urbana y la gestión de desastres», indicó el comunicado paquistaní.

Pakistán añadió que el HS-1 también contribuirá a las iniciativas de desarrollo, incluido el multimillonario Corredor Económico China-Pakistán (CPEC, por sus siglas en inglés), una red energética y de infraestructura de carreteras, ferrocarriles y proyectos energéticos que conecta China con el puerto paquistaní de Gwadar.

«Este logro también resalta la prolongada colaboración entre Pakistán y China en la exploración pacífica del espacio y su aplicación al progreso socioeconómico», agregó.

El nuevo satélite se suma a la creciente flota de observación remota de Pakistán, que incluye el PRSS-1, lanzado en 2018, y dos satélites de observación terrestre, EO-1 y KS-1, colocados en órbita a principios de este año, también desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de China.

Pekín ha financiado y construido gran parte de la infraestructura estratégica paquistaní, especialmente bajo el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), uno de los proyectos insignia de la Nueva Ruta de la Seda, la iniciativa global de infraestructura impulsada por el presidente chino, Xi Jinping.

Ambos países mantienen una cooperación espacial desde hace más de dos décadas, mientras Islamabad busca reducir su dependencia tecnológica de Occidente y reforzar su capacidad de observación y defensa frente a la India, su rival histórico. EFE

aa-lgm/ah