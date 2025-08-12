Pakistán respalda la decisión de EE.UU. de declarar terrorista al grupo separatista BLA

3 minutos

Islamabad, 12 ago (EFE).- El Gobierno de Pakistán expresó este martes su respaldo a la decisión de Estados Unidos de incluir al Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), un grupo insurgente separatista activo en la provincia suroccidental del país, en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, en inglés).

El Departamento de Estado informó el lunes de que la medida responde a una serie de atentados atribuidos a ese grupo y a su facción Brigada Majeed, incluyendo ataques suicidas y el secuestro de un tren, el Jaffar Express, el pasado marzo, que causó 31 muertos y más de 400 rehenes.

«Hoy, el Departamento de Estado designa al Ejército de Liberación de Baluchistán y su alias, la Brigada Majeed, como Organización Terrorista Extranjera (…)», indicó la nota oficial del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Pakistán ya había declarado ilegal a la Brigada Majeed en julio de 2024 y ahora respalda que Washington amplíe esa designación al BLA.

«El BLA o la Brigada Majeed está involucrado en múltiples ataques terroristas en Pakistán, incluido el atroz incidente terrorista del Jaffer Express y el ataque al autobús de Khuzdar, que causaron la pérdida de vidas preciosas», señala el comunicado del Gobierno paquistaní.

Baluchistán, provincia suroccidental fronteriza con Irán y Afganistán, es una de las regiones más inestables del país y alberga proyectos estratégicos como el puerto de Gwadar y una mina de oro y cobre, desarrollados en gran parte con inversión china, donde el BLA es el más destacado de los grupos separatistas.

El grupo fue incluido por primera vez en la lista estadounidense de terroristas globales en 2019 tras varios atentados. Desde entonces, ha reivindicado nuevos ataques, como los perpetrados en 2024 cerca del aeropuerto de Karachi y en el puerto de Gwadar, ambos en el sur del país.

«La acción de hoy por parte del Departamento de Estado demuestra el compromiso de la Administración Trump para contrarrestar el terrorismo», añadió la nota de Estados Unidos.

El ministerio añadió que Pakistán sigue firme en su determinación de proteger a sus ciudadanos y eliminar el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y está comprometido a cooperar con la comunidad internacional para superar este desafío común.

Pakistán, una nación con una larga historia de lucha contra la insurgencia, se enfrenta en los últimos años a un preocupante resurgimiento de la violencia en sus conflictivas provincias de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa (KP), ambas fronterizas con Afganistán.

El Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) lleva décadas luchando contra el Gobierno central, argumentando una explotación injusta de los recursos naturales de su provincia, rica en gas, minerales y con un acceso estratégico al mar Arábigo. EFE

