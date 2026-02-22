Palmarés completo de la 79 edición de los premios BAFTA
Redacción internacional, 22 feb (EFE) .- La película ‘Una batalla tras otra’, del estadounidense Paul Thomas Anderson, fue la gran triunfadora de los premios BAFTA del cine británico, celebrados este domingo en Londres, con seis máscaras doradas, incluida mejor película, mejor dirección y mejor actor de reparto.
Este es el palmarés completo de la 79 edición de estos galardones:
Mejor película: ‘Una batalla tras otra’
Mejor actriz: Jessie Buckley
Mejor actor: Robert Aramayo
Mejor dirección: Paul Thomas Anderson
Mejor actor de reparto : Sean Penn
Mejor actriz de reparto: Wunmi Mosaku
Estrella revelación: Robert Aramayo
Mejor película británica: ‘Hammet’
Mejor película de habla no inglesa: ‘Valor sentimental’
Mejor documental: ‘Mr. Nobody contra Putin’
Mejor diseño de vestuario: ‘Frankenstein’
Mejor guión adaptado: ‘Una batalla tras otra’
Mejor sonido: F1
Mejor fotografía: ‘Una batalla tras otra’
Mejor película animada: ‘Zootopia 2’
Mejor edición: ‘Una batalla tras otra’
Mejor casting: ‘Incontrolable’
Mejor debut británico de dirección, guión o producción: ‘La sombra de mi padre’
Mejor guión original: ‘Los pecadores’
Mejor cortometraje británico animado: ‘Two Black Boys in Paradise’
Mejor cortometraje británico : ‘This Is Endometriosis’
Mejor maquillaje y peluquería: ‘Frankenstein’
Mejor diseño de producción: ‘Frankenstein’
Mejor película infantil y familiar: ‘Boong’
Mejores efectos especiales: ‘Avatar: Fire and Ash’.
Premio a la Contribución Británica Destacada al Cine: Clare Binns.
BAFTA Honorífico: Dame Dona Langley. EFE
