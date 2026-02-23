Panamá asume dos puertos del Canal tras fallo que anuló la concesión a una empresa china

Ciudad de Panamá, 23 feb (EFE).- El Gobierno de Panamá tomó este lunes el control de dos puertos cercanos al Canal cuya concesión a una filial del conglomerado chino CK Hutchison quedó anulada por un fallo judicial inapelable.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tomó posesión de los puertos y garantizará la operatividad de las terminales Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), mediante un «decreto de ocupación», dijo en una conferencia de prensa el director general de Puertos de esa institución del Estado, Max Flores. EFE

