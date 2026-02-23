Panamá toma el control de dos puertos que operaba la hongkonesa Hutchison en el canal

Las autoridades panameñas tomaron este lunes el control de dos puertos del canal de Panamá, tras finalizar el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings, un caso enmarcado en el pulso entre China y Estados Unidos.

Se trata de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico -en ambas entradas de la vía-, cuyo contrato declaró inconstitucional la Corte Suprema de Justicia en enero pasado, luego de casi tres décadas en manos de la empresa hongkonesa.

«La Autoridad Marítima de Panamá tomó posesión de sus puertos y garantiza la continuidad de la operación», anunció en rueda de prensa Max Flórez, director de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares del organismo oficial.

La medida, celebrada por Estados Unidos, se formalizó mediante un decreto horas después de la publicación del fallo de la Corte en el diario oficial, último trámite para que quedara en firme.

Flórez precisó que el «decreto de ocupación» dará paso a una transición de 18 meses, durante la cual los puertos que operaba Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, serán gestionados por dos de los principales operadores de carga del mundo hasta ser adjudicados mediante una nueva licitación.

Balboa quedará a cargo de APM Terminals -subsidiaria de la danesa Maersk-, y Cristóbal de Terminal Investment Limited (TiL), perteneciente al gigante logístico MSC.

Hutchison Holdings, que previamente anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), ha advertido que «cualquier acción» para asumir la operación de los puertos sin su consentimiento «dará lugar a acciones legales».

China amenazó a Panamá con hacerle pagar «un alto precio» por cancelar la concesión, lo que fue rechazado por el país centroamericano.

«Es muy bueno para el pueblo de Panamá (…) eran operadores que no estaban haciendo un buen trabajo», declaró a la prensa el embajador estadounidense, Kevin Cabrera, tras señalar que los panameños tienen derecho «de que su sistema judicial tome sus propias decisiones».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado con retomar la vía por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial, bajo el argumento de que China la controlaba a través de los puertos de Hutchison.

– «Todo está parado» –

Durante la transición se va a «definir el modelo (…) de licitación internacional» para contar con operadores a largo plazo, señaló en la misma conferencia Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del canal, ahora encargado de la transición.

De su lado, la ministra de Trabajo y Desarrollo, Jackeline Muñoz, garantizó que «no habrá despidos» en las dos terminales, donde trabajan unas 1.200 personas.

«Todo está parado, no sabemos qué va a ser de nuestro futuro», dijo sin embargo a la AFP un trabajador del puerto de Balboa que reservó su identidad.

Camiones con contenedores permanecían estacionados en esas instalaciones, donde la verja de entrada fue cerrada.

Por los puertos panameños pasaron casi 10 millones de contenedores en 2025, 38% de ellos por los que operaba Hutchison.

Alemán Zubieta señaló que las terminales seguirán siendo operadas transitoriamente con los equipos de Hutchison, y negó que se trate de una expropiación.

«Es una ocupación para garantizar que la operación pueda continuar, se reconoce que los equipos son de la empresa», sostuvo al indicar que luego se buscará un acuerdo económico con Hutchison sobre esa maquinaria.

«Los operadores portuarios que estamos trayendo saben operarlos», agregó, al tiempo que anunció que Panamá contratará a «las mejores firmas de abogados internacionales» para defenderse ante la ICC en París, un proceso que estima durará «muchísimos años».

– Negocio en duda –

Hutchison buscó in extremis un acuerdo con el gobierno del presidente José Raúl Mulino para seguir administrando los puertos y evitar un «caos», y que un tercero tomara «bienes que no le pertenecen», según declaraciones de la semana pasada de Alejandro Kouruklis, portavoz de PPC.

La Corte panameña anuló los contratos por considerar que la concesión, renovada por 25 años en 2021 tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.

El fallo también llegó en momentos en que Hutchison buscaba ceder sus puertos, entre ellos los que operaba Panamá, a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock por 22.800 millones de dólares.

