París cuestiona política tarifaría de Volotea de modificar precio de billetes ya comprados

2 minutos

París, 8 may (EFE).- El Gobierno francés cuestionó este viernes la política tarifaria de la aerolínea española Volotea, que prevé modificar el precio de billetes ya abonados por los pasajeros debido al aumento de los costos del queroseno por la guerra en Irán, y que es contraria, según París, al derecho europeo de la competencia.

El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, señaló en declaraciones a Europe 1 y CNews que existen «conversaciones jurídicas en curso» con la compañía y afirmó que las autoridades francesas están «planteando varios argumentos, especialmente en relación con el derecho de la competencia».

Debido al impacto del conflicto en el precio del queroseno, la aerolínea aplica, desde el 16 de marzo de 2026 y hasta nuevo aviso, una revisión del coste del combustible siete días antes de la salida del vuelo.

En función de la evolución del mercado, puede añadir un recargo de hasta 14 euros por pasajero si el precio sube. En caso contrario, si el coste del queroseno baja, la compañía contempla devolver hasta 14 euros.

La Comisión Europea ha señalado que no existe justificación para añadir recargos por combustible a billetes ya comprados con antelación, recordando que el precio final debe mostrarse en el momento de la compra e incluir todos los costes previsibles.

En este sentido, el ministro francés de Pequeñas y Medianas Empresas, Serge Papin, declaró hoy en Franceinfo que este tipo de práctica «está prohibida» y subrayó que «el precio debe ser firme».

Sin cancelaciones «masivas» este verano

En paralelo, Tabarot buscó tranquilizar a los viajeros ante el impacto de la subida de los precios del petróleo sobre el sector aéreo y aseguró que no habrá «cancelaciones masivas este verano» en los programas de vuelos de las aerolíneas.

«Salvo algunas excepciones -1 % para Volotea y 2 % para Transavia-, especialmente en aerolíneas francesas como Air France, no habrá cancelaciones masivas este verano», afirmó el ministro francés de Transportes.

Aseguró que los planes de vuelo serán respetados y que tanto los viajeros franceses como los turistas extranjeros que vengan a Francia podrán desplazarse con normalidad durante la temporada estival.

El sector aéreo europeo se ha visto especialmente afectado por el encarecimiento del petróleo desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, lo que llevó a varias compañías de bajo costo, entre ellas Transavia (filial de Air France-KLM), a cancelar algunos vuelos a finales de abril. EFE

cat/ah