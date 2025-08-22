Paraguay declara organización terrorista al Cartel de los Soles

3 minutos

Asunción, 22 ago (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, declaró al denominado Cartel de los Soles, el grupo que Estados Unidos vincula con el Gobierno de Venezuela, como una «organización terrorista internacional».

Además, reafirmó, en un decreto promulgado por la Presidencia y reseñado este viernes por la estatal Agencia de Información Paraguaya IP, el compromiso del país suramericano de luchar contra la delincuencia transnacional.

«Desígnase a la organización delictiva transnacional denominada Cartel de los Soles como organización terrorista internacional», señala el documento firmado por Peña, con fecha del 21 de agosto.

El decreto argumenta la obligación del Estado paraguayo «de redoblar sus esfuerzos», a fin de combatir y prevenir la delincuencia transnacional «desde una perspectiva integral y multidimensional», con el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho, así como de garantizar la seguridad interna, nacional e internacional.

Asimismo, el Ejecutivo de Peña señala en el decreto su «inflexible compromiso» con la democracia, el Estado social de derecho y la lucha contra las organizaciones internacionales terroristas y la delincuencia organizada para «precautelar la soberanía nacional y la integridad territorial».

La norma destaca que el 25 de julio pasado, el Gobierno de Estados Unidos, «aliado estratégico» de Paraguay, nombró al Cartel de los Soles como «entidad Terrorista Global Especialmente Designada».

Paraguay es el tercer país en sumarse a esa catalogación, después de que Ecuador hiciera lo mismo hace una semana.

El Gobierno de Estados Unidos vincula al Cartel de los Soles con el narcotráfico y ha extendido esa denuncia al propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, por quien dobló hasta 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por Maduro y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano.

L Administración de Maduro ha rechazado ese señalamiento y el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, ha asegurado que el Cartel de los Soles es un «invento» de Estados Unidos.

El decreto se promulgó en coincidencia con la visita al país de una delegación de responsables del Departamento de Defensa de Estados Unidos y de la Casa Blanca.

El líder paraguayo se reunió la noche del jueves con el director superior para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, Michael Jensen; el subsecretario de Defensa para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos, Robert Ditlevson, y el subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, Joseph Humire.

La decisión de Asunción se produce en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el patrullaje de buques que planteó EE.UU. en el mar Caribe, cerca de Venezuela, para combatir el narcotráfico. EFE

ja/lb/psh