Paraguay elimina por «seguridad» la exención de visado para los ciudadanos de Venezuela

Asunción, 9 ene (EFE).- El Gobierno de Paraguay derogó este viernes, por «razones de seguridad», el decreto que permitía la entrada sin visado de los ciudadanos de Venezuela, decisión que se produce en medio de la crisis en ese país tras el ataque militar de Estados Unidos que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó de que la medida entrará en vigor desde este sábado 10 de enero, cuando se cumplirá una semana de esa operación, según informó en un comunicado.

En este sentido, la Cancillería indicó que «todo eventual ingreso de venezolanos al Paraguay» estará sujeto a «una verificación previa» de documentos y antecedentes penales como parte del trámite de una solicitud de visado.

Los venezolanos podían ingresar a Paraguay sin necesidad de visado por un período no superior a 60 días, según un decreto de 1996.

El director de la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay, Jorge Kronawetter, el pasado lunes que en el país residen 3.105 venezolanos, de los que 2.377 tienen la residencia permanente, y que 728 lo hacen de manera temporal.

En agosto pasado, el Gobierno paraguayo suscribió con Estados Unidos un Acuerdo de Tercer País Seguro, por el que Washington derivaría a la nación suramericana casos de personas que soliciten asilo.

La Cancillería no informó de inmediato cómo afecta su nueva resolución a los venezolanos que sean elegibles para el Acuerdo de Tercer País Seguro.

La decisión de volver a exigir visas a los venezolanos ocurre en medio de la actual crisis del país petrolero tras el ataque militar de Estados Unidos en Caracas y otros puntos de ese país.

Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025 después de que el presidente paraguayo, Santiago Peña, reconoció al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia como «ganador» de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. EFE

