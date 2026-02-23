Paraguay pide acelerar la aplicación del acuerdo UE-Mercosur

Bruselas, 23 feb (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, instó este lunes a la Unión Europea (UE) y a los países que conforman el Mercosur a acelerar la aplicación del acuerdo comercial entre ambos bloques por su relevancia estratégica.

El canciller paraguayo, cuyo país ostenta en la actualidad la presidencia temporal del Mercosur, afirmó que «el orden internacional atraviesa transformaciones profundas» y defendió la necesidad de fortalecer alianzas estratégicas entre ambas regiones.

«Considero fundamental que ambas regiones aceleremos nuestro procedimiento de aprobación, participando en espacios como este debate», dijo en una comparecencia en el seminario ‘América Latina entre Trump y China: ¿Hay espacio para la Unión Europea?’ que tuvo lugar este lunes en el Parlamento Europeo.

Ramírez Lezcano recordó que los países del Mercosur ya iniciaron los trámites internos para la aprobación parlamentaria y remarcó que considera «fundamental que ambas regiones aceleremos nuestro procedimiento de aprobación”, en referencia a la necesidad de completar la ratificación en los Estados miembros.

La Comisión Europea ha asegurado que está preparada para aplicar el acuerdo comercial con Mercosur de forma provisional en cuanto el primer país del bloque sudamericano lo ratifique, a pesar de que el Parlamento Europeo ha remitido el pacto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre su legalidad.

«El desafío es aprovechar nuestras fortalezas y enfrentar de manera conjunta los desafíos que nos plantea nuestro nuevo escenario político global», aseguró el canciller.

Ramírez Lezcano sostuvo que «la firma de este acuerdo es el principio», al tiempo que expresó su confianza en que el entendimiento permita avanzar en lo que calificó como el «mayor proceso de integración económica del planeta».

Y recordó el largo proceso que condujo al entendimiento entre regiones y señaló que «el acuerdo es el resultado de más de 25 años de negociaciones», un esfuerzo que calificó como histórico y que, según dijo, refleja una apuesta común por la cooperación y el desarrollo.

El ministro subrayó el impacto potencial del pacto, al afirmar que, gracias a éste, se crea «la mayor zona de libre comercio del mundo con más de 700 millones de habitantes y con un PIB que supera ampliamente el 20% global», lo que convertiría a ese espacio en uno de los principales polos económicos internacionales.

En este sentido, sostuvo que el bloque sudamericano y la UE poseen economías «altamente complementarias», con América Latina aportando seguridad alimentaria y energía renovable, mientras Europa contribuye con tecnología e innovación. EFE

