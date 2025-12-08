Paraguay pide garantizar derechos humanos en Venezuela tras muerte de exgobernador preso

Asunción, 8 dic (EFE).- El Gobierno de Paraguay pidió este lunes garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos de los venezolanos, tras el fallecimiento el sábado, bajo custodia del Estado venezolano, del exgobernador de Nueva Esparta (insular) Alfredo Díaz, informó la Cancillería en Asunción.

«Paraguay lamenta la muerte en prisión de Alfredo Díaz, líder opositor detenido arbitrariamente por el régimen venezolano», afirmó en X el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería expresó además sus condolencias a la familia del político y reiteró «la urgente necesidad de garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos del pueblo de Venezuela».

Venezuela ordenó en enero pasado «romper relaciones diplomáticas» con Paraguay después de que su presidente, Santiago Peña, manifestó su apoyo al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las elecciones presidenciales de julio de 2024 en el país caribeño, donde el ente electoral declaró ganador a Nicolás Maduro.

El Gobierno de Maduro dispuso en enero el «retiro inmediato de su personal diplomático acreditado» en Paraguay al considerar el apoyo de Peña como un desconocimiento del derecho internacional y del principio de no intervención.

El sábado, el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó de que Alfredo Díaz, exgobernador del estado Nueva Esparta, murió producto de un infarto, como reportaron previamente varias ONG y partidos políticos.

La líder opositora venezolana María Corina Machado y González Urrutia enfatizaron que la integridad y vida del preso político eran «responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado» en El Helicoide, como se conoce a la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y descartaron que su muerte sea «común».

Díaz, activista del partido opositor Acción Democrática y también exconcejal y exalcalde, fue detenido en noviembre de 2024, en un contexto de crisis política tras las presidenciales de ese año, en las que la mayor coalición opositora denunció como fraudulento el resultado que dio la reelección a Maduro. EFE

