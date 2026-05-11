Paraguay y Filipinas acuerdan la exención de visado mutua para potenciar sus relaciones

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Bangkok, 11 may (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr., acordaron este lunes una exención de visado mutua para sus nacionales con el objetivo de potenciar sus relaciones bilaterales durante la visita del líder latinoamericano a Manila.

«Espero que esta histórica visita del presidente Peña sea solo el comienzo de una profunda amistad y asociación entre Filipinas y Paraguay», dijo Marcos en una declaración conjunta, en la que remarcó que esta es la primera visita de un líder paraguayo desde que ambos países establecieron relaciones en 1962.

El mandatario sudamericano, quien llegó el domingo al archipiélago filipino procedente de Taiwán, presidió junto a su homólogo la firma de dos memorandos de entendimiento para la cooperación diplomática y la supresión de los visados «para los titulares de pasaportes ordinarios en aras de facilitar los negocios, el turismo y los intercambios entre personas de ambas naciones».

En su turno de palabra, Peña subrayó que estos acuerdos son una «clara expresión de la voluntad política de ambos gobiernos de inaugurar una nueva fase en nuestras relaciones bilaterales».

Los líderes también conversaron sobre otros asuntos, entre ellos la posibilidad de «ampliar y diversificar» el comercio bilateral con la exportación filipina de atún y sardinas, mientras Asunción ofrece maíz y productos agroindustriales «en respuesta a la demanda filipina de seguridad alimentaria».

Peña, que posicionó a su país como un «actor comprometido con la estabilidad y el multilateralismo en el Indo-Pacífico», avanzó su intención de adherirse al Tratado de Amistad y Cooperación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), cuya presidencia rotatoria acoge este año Filipinas.

«Esta decisión refleja nuestra firme determinación de integrarnos en el mecanismo de diálogo y cooperación regional en línea con los principios de paz, respeto a la soberanía y solución pacífica de disputas que históricamente han guiado la política exterior de Paraguay», declaró el líder de Paraguay, que ejerce la presidencia de Mercosur hasta el primer semestre de 2026.

Ambos líderes, en su rol como representantes de sus respectivos bloques, también acordaron «sentar las bases para un compromiso más amplio entre Mercosur y ASEAN en comercio, inversión y cadenas de valor».

El líder sudamericano llegó el pasado jueves a Taiwán en su tercer viaje a la isla desde que fue electo presidente, al frente de una delegación de más de cuarenta empresarios, en el marco de una visita de Estado que terminó con la firma de varios acuerdos de cooperación.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, en un contexto en el que las presiones de China han reducido significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años. EFE

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