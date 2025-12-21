Paralizado el escrutinio especial de las elecciones en Honduras por nuevos incidentes

1 minuto

Tegucigalpa, 21 dic (EFE).- El escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, iniciado el pasado jueves con una demora de cinco días, se ha paralizado este domingo por nuevos incidentes en el Centro Logístico Electoral (CLE) del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Marcadas diferencias entre representantes de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) en el CLE habrían paralizado hace más de nueve horas el escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias, según denunció Cossette López, una de los tres consejeros del CNE.

Pasadas las 23:00 hora local (05:00 GMT) del sábado, según la página web del CNE, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, que tiene el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registraba 1.369.370 votos (40,29 %) liderando las votaciones. EFE

gr/gf/rcf

(foto)