Partido venezolano denuncia el arresto de dos encargados de la casa de la madre de Machado

1 minuto

Caracas, 29 oct (EFE).- El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV) denunció este miércoles el arresto de Reinaldo Emilio Gutiérrez y de su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez, quienes se encargaban, afirmó, del cuidado y mantenimiento, desde hace más de 20 años, de la casa de Corina Parisca, la madre de la líder opositora y premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado.

A través de su cuenta en X, el Comité exigió información sobre el paradero de ambos, detenidos el pasado domingo, al asegurar que desconoce el sitio donde están recluidos, aunque ni el Gobierno venezolano ni la Fiscalía han confirmado estos arrestos hasta el momento.

«Fueron secuestrados y sometidos a desaparición forzada por funcionarios del régimen», aseguró el Comité, que advirtió que esta detención se produjo porque ambos están relacionados «con la familia de la líder nacional», quien permanece en la clandestinidad.

VV explicó que la madre de Machado «tuvo que salir del país ante el brutal asedio en su contra».

La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 875 presos políticos, según un boletín difundido el martes, que tiene como fecha de corte el 27 de octubre.

Sin embargo, tanto el Gobierno como la Fiscalía de Venezuela niegan que en la país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que aseguran cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.EFE

rbc/lb/gad