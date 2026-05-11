Pasajeros neerlandeses del Hondius harán cuarentena preventiva bajo su responsabilidad

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La Haya, 11 may (EFE).- Los ocho ciudadanos neerlandeses evacuados del crucero MV Hondius en Tenerife fueron trasladados a sus domicilios en Países Bajos para cumplir una cuarenta preventiva de seis semanas, cuyo cumplimiento se basará en la responsabilidad individual y la comunicación con las autoridades sanitarias sobre su estado de salud.

Un avión fletado por el Gobierno neerlandés aterrizó la pasada noche en el aeropuerto de Eindhoven con 26 pasajeros de diferentes nacionalidades evacuados del crucero desde Tenerife, después de que se detectara un brote de hantavirus a bordo que ha dejado ya tres fallecidos (una pareja neerlandesa y una ciudadana alemana) y varios contagios confirmados.

Entre los pasajeros repatriados había ocho neerlandeses, quienes fueron trasladados a sus domicilios para cumplir una cuarentena preventiva de seis semanas.

Las autoridades sanitarias neerlandesas explicaron que estos ciudadanos deberán controlar diariamente su temperatura y mantener contacto constante con los servicios municipales de salud (GGD), pero el cumplimiento de la cuarentena no se supervisará con visitas domiciliarias.

Aunque estas personas podrán salir brevemente de sus casas, deberán usar mascarilla y mantener distancia física con otras personas, incluidos convivientes.

La ministra neerlandesa de Salud Pública, Sophie Hermans, explicó a la televisión pública que las medidas se basarán “en la responsabilidad individual” y no serán impuestas de forma coercitiva.

“Espero que las personas que bajaron de ese barco comprendan que no deben correr el riesgo de contagiar a otros”, declaró la ministra, recordando que “tres personas han muerto por ello, y que uno puede enfermar gravemente”.

Desde los comités sanitarios GGD, Yvonne van Duijnhoven agregó que las cuarentenas “se basan en la confianza” y explicó que “la experiencia demuestra que la gente suele respetar bien estas medidas porque no quieren contagiar a otros y por eso la cuarentena domiciliaria es una muy buena manera de manejar esta situación”.

Estos pasajeros fueron recibidos el domingo por personal sanitario y se les extrajeron muestras de sangre de inmediato para comprobar si estaban infectados con el virus.

En el vuelo que llegó anoche a Eindhoven también viajaban 18 ciudadanos extranjeros: cuatro alemanes, cuatro filipinos, dos belgas, dos indios y ciudadanos de Argentina, Grecia, Guatemala, Montenegro, Portugal y Ucrania.

La mayoría fueron recogidos por representantes de sus respectivos gobiernos y fueron ya trasladados a sus países de origen. EFE

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