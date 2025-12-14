Patricia Urquiola inaugura en Bélgica una exposición sobre la metamorfosis del diseño

Bruselas, 14 dic (EFE).- La diseñadora asturiana Patricia Urquiola inauguró este domingo en Bélgica una exposición llamada Meta-Morphosa sobre el proceso de mutación del diseño, combinando una variedad de materiales, colores, tratamientos y tecnologías.

«Soy muy realista, pero desde el momento en que entramos en esta exposición sufrimos una metamorfosis: todo puede cambiar, todo puede evolucionar, no necesitamos tanto una estructura», dijo la diseñadora durante una visita a las instalaciones de medios de comunicación.

La exposición se levanta en un centro de arte situado en el Grand Hornu, un antiguo complejo industrial minero construido entre 1810 y 1830 en Hornu, al sur de Bélgica.

Las piezas de Urquiola, quien recientemente fue galardonada con el Premio Nacional del Diseño 2025 por el Gobierno de España, se encuentran expuestas bajo una tenue luz azul y arcos de piedra blanca.

Dos grandes y coloridos tapices de lana abren paso a ambos lados de la exposición, una con una oruga en el centro y otra con una mariposa, simbolizando el proceso de metamorfosis.

La muestra incluye objetos funcionales como sillones, sofás y mesas, pero también proyectos de investigación y otro tipo de obras.

La diseñadora, afincada en Milán, combina a lo largo de esta selección de piezas el uso de la madera, el vidrio, la lana y otros materiales más innovadores, así como una variedad de técnicas desde la producción artesana hasta la inteligencia artificial y la impresión 3D.

La exposición forma parte del festival de artes belga Europalia, dedicado en esta edición a creadores y artistas españoles. EFE

