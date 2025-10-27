Paul Biya es reelecto para un octavo mandato en Camerún

El presidente Paul Biya, de 92 años y en el poder desde 1982, fue reelegido para un octavo mandato al frente de Camerún con el 53,7% de los votos, según los resultados oficiales publicados el lunes por el Consejo Constitucional.

El candidato opositor Issa Tchiroma Bakary quedó en segundo lugar, con el 35,19% de los sufragios, indicó la institución.

Este antiguo ministro reclama la victoria en los comicios celebrados el 12 de octubre y ha llamado a los cameruneses a salir en masa para defenderla.

Cuatro personas murieron el domingo en Duala, la mayor ciudad del país, durante las movilizaciones opositoras, que fueron reprimidas «con munición real», según señalaron los manifestantes a la AFP.

La mayoría de los analistas esperaban que Biya, el jefe de Estado en activo más longevo del mundo, ganara un octavo mandato, en un sistema que sus detractores consideran amañado.

El mandatario, el segundo jefe de Estado en dirigir Camerún desde su independencia de Francia, en 1960, ha gobernado reprimiendo toda oposición, sobreviviendo a las crisis económicas e incluso a un conflicto separatista, que desde 2016 involucra a las dos regiones anglófonas del país.

