Paul Thomas Anderson y DiCaprio dominan la taquilla con ‘Una batalla tras otra’

2 minutos

Redacción Internacional, 29 sep (EFE).- ‘Una batalla tras otra’, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue la película más taquillera del fin de semana, con una recaudación de 22,4 millones de dólares en Estados Unidos, para un acumulado de 48,5 millones a nivel mundial.

Una cifra que supone el mejor estreno de una película de Anderson, que ha dirigido títulos como ‘Magnolia’ (1999), ‘Pozos de ambición’ (2007), ‘The Master’ (2012) o ‘El hilo invisible’ (2017).

El estreno de ‘Una batalla tras otra’, una brutal comedia que carga contra la situación de los inmigrantes en EE.UU. y en la que también participan Sean Penn, Benicio del Toro o Teyana Taylor, era uno de los más esperados del año, especialmente después de que Steven Spielberg la calificara de «increíble».

En segundo lugar se sitúa la comedia musical ‘La casa de muñecas de Gabby: La película’, que adapta la serie homónima de Netflix y que consiguió 13,7 millones de dólares en la taquilla estadounidense (19,3 en todo el mundo), según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

‘Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba – La fortaleza infinita’, la cinta de animación japonesa que había sido la número uno en las salas en las dos últimas semanas, baja a la tercera posición, con una recaudación de 7,1 millones de dólares en el fin de semana, lo que eleva su cifra acumulada a 605 millones y la sitúa como la octava de más éxito en lo que va de año.

La cinta de terror ‘Expediente Warren: El último rito’ se quedó con 6,9 millones este fin de semana, para un total de 435 millones desde su estreno. Y ‘Strangers: Capítulo 2’ obtuvo 5,9 millones en su primer fin de semana en los cines. EFE

