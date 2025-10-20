Peña felicita a Paz por triunfo en Bolivia y ve ocasión de fortalecer «lazos de hermandad»

Asunción, 20 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, informó este lunes que felicitó, en una conversación telefónica, al mandatario electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, cuyo triunfo este domingo en la segunda vuelta electoral en el país andino, consideró una oportunidad «para fortalecer los lazos de hermandad» entre sus naciones.

«Su elección representa una nueva oportunidad para renovar la esperanza y fortalecer los lazos de hermandad entre Paraguay y Bolivia», publicó Peña en la red X.

El mandatario paraguayo, que se encuentra de visita oficial en Panamá, dijo que en la conversación reafirmó la voluntad de su Gobierno de «seguir trabajando juntos con respeto, solidaridad y una visión compartida de desarrollo y prosperidad» para ambos pueblos.

Rodrigo Paz, que es economista al igual que Peña, venció este domingo en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de Bolivia al dirigente conservador Jorge Tuto Quiroga.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC), de Paz, consiguió la victoria con el 54,61 % de los votos frente a la Alianza Libre, de Quiroga, que obtuvo el 45,39 %, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral con el 97,86 % del escrutinio.

El nuevo presidente boliviano asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre para reemplazar a Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que gobierna desde el 2006, salvo en el periodo de la presidenta Jeanine Añez (2019-2020).EFE

