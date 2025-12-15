Pedro Gallese encabeza una convocatoria inédita de Perú para enfrentar a Bolivia

Lima, 14 dic (EFE).- El portero Pedro Gallese es el jugador más experimentado que convocó Perú para el partido amistoso que disputará el próximo domingo contra Bolivia, en el que presentará un equipo conformado en su mayoría por futbolistas del torneo local.

Además de Gallese, que actualmente está sin equipo tras culminar su vínculo con el Orlando City de la MLS, aparecen el marcador Alfonso Barco, que también acaba de desvincularse del Emelec ecuatoriano, y los atacantes Bassco Soyer y Juan Pablo Goicochea, del Gil Vicente portugués y del Platense argentino, respectivamente.

La convocatoria para este partido fue hecha por la Agremiación de Futbolistas (Safap), que hace dos días también designó al argentino Gerardo Amelí para conducir este partido de la Bicolor.

En la convocatoria han sido considerado jugadores experimentados en el torneo local como Gustavo Dulanto y Jorge Murrugarra, del tricampeón Universitario de Deportes, Gianfranco Chávez y Matías Succar, del Alianza Lima, y Rodrigo Vilca, del Atlético Grau.

El partido se disputará desde las 15.30 horas (20.30 GMT) del domingo 21 de diciembre, en el estadio Félix Castillo Tardío, de la ciudad de Chincha, a poco más de 200 kilómetros al sur de Lima.

La lista completa de convocados por Perú es la siguiente:

Porteros: Pedro Gallese (libre), Daniel Prieto (Alianza Atlético), Steven Rivadeneira (Sport Boys) y Emile Franco (Sport Boys).

Defensas: Jhair Soto (ADT), Gustavo Dulanto (Universitario), Gianfranco Chávez (Alianza Lima), Rafael Guzmán (Universitario), Marco Huamán (Alianza Lima), Erick Canales (Garcilaso), Mathías Llontop (Sport Boys) y Sebastián Aranda (Sport Boys).

Centrocampistas: Álvaro Barco (Emelec), Jesús Castillo (Alianza Lima), Jorge Murrugarra (Universitario), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Gil Vicente), Piero Magallanes (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Universitario) y Carlos Cabello (ADT).

Delanteros: Rodrigo Vilca (Atlético Grau), Cristian Neira (Alianza Lima), Matías Succar (Alianza Lima), Juan Martínez (Sport Huancayo) y Juan Pablo Goicochea (Platense). EFE

