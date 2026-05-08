Pekín protesta ante el Reino Unido tras la condena de dos ciudadanos chinos por espionaje

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Pekín, 8 may (EFE).- El Gobierno chino aseguró este viernes que el Reino Unido ha «abusado de la ley» al detener y procesar a dos ciudadanos chinos que han sido declarados culpables de espiar a disidentes de Hong Kong e informó de que ya ha presentado protestas ante la parte británica.

En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró que Reino Unido ha llevado a cabo este proceso legal por medio de acusaciones infundadas y la manipulación de procedimientos judiciales.

Lin acusó además a las autoridades británicas de apoyar «elementos anti-China y desestabilizadores de Hong Kong», al lanzar acusaciones «irrazonables» y campañas de difamación contra Pekín.

«Instamos al Reino Unido a corregir sus errores, dejar de respaldar a los elementos anti-China y desestabilizadores de Hong Kong, y salvaguardar el impulso positivo de desarrollo de las relaciones sino-británicas», reafirmó el portavoz.

El Gobierno británico convocó este jueves al embajador de China ante el Reino Unido, Zheng Zeguang, nada más conocerse que un jurado declaró culpables a dos británicos de origen chino de seguir y espiar a disidentes de Hong Kong y entregar esa información al Gobierno de Pekín.

Uno de ellos trabajaba en el servicio de inmigración y tenía acceso a los datos de todos los inmigrantes, lo que aprovechaba para localizar a disidentes hongkoneses en el Reino Unido y enviar esos datos a Pekín con ayuda de otro compatriota.

Dan Jarvis, el ‘número dos’ del Foreign Office (Ministerio británico de Exteriores), aseguró que las actividades de ambos hombres por cuenta de China suponían una infracción de la soberanía británica y justificó así la citación del embajador chino. EFE

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