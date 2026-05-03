Pensábamos que «iba a morir» el 3 de enero, dice el hijo de Nicolás Maduro

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«Todos pensábamos que ese día iba a morir», afirma el hijo de Nicolás Maduro al rememorar la incursión militar estadounidense del 3 de enero que depuso al entonces presidente venezolano, en una entrevista al diario español El País publicada este domingo.

«Nico, están bombardeando. Que la patria siga luchando, vamos para adelante», recuerda Nicolás Maduro Guerra que le dijo su padre en un audio que alcanzó a enviarle esa madrugada, según señaló al periódico.

«Él pensaba que ese día moría», subraya el hijo del exmandatario, que fue capturado y trasladado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcotráfico.

Estados Unidos bombardeó Caracas y otras regiones en la operación de captura. Cerca de un centenar de personas murieron.

Delcy Rodríguez era vicepresidenta y asumió la presidencia de forma temporal.

El diputado Maduro Guerra, conocido popularmente como «Nicolasito», afirma que graba las conversaciones que tiene cuando se padre lo llama desde la prisión de máxima seguridad en Brooklyn, donde está recluido junto a su esposa, Cilia Flores.

Según cuenta el diario, el presidente depuesto ha estado leyendo la Biblia «de forma obsesiva» en la cárcel.

«Mi papá nunca había sido así, pero ahora, en las llamadas, a veces empieza por ahí: ‘Tú tienes que escuchar Mateo 6:33. Y Corintios 3. Y el Salmo 108′», dice su hijo en la entrevista.

Maduro Guerra explica que su padre le pregunta por la familia, por la Asamblea Nacional y por el fútbol, como cuando el Barcelona quedó eliminado de la Champions en abril y su padre se enfadó: «Coño, esa fue una cagada».

A finales de marzo, durante una manifestación en Caracas en apoyo al presidente depuesto, Maduro Guerra dijo a la AFP que esperaban que «el juicio se siga dando en el marco de la legalidad de los Estados Unidos» y que se «desestimen los cargos».

du/dbh