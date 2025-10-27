Pequeños negocios latinos piden seguridad y apoyo al próximo alcalde de Nueva York

Nueva York, 27 oct (EFE).- La inseguridad en sus negocios, programas de ayuda para afrontar el alto coste de la vida y acceso sin burocracias al alcalde figuran entre los principales reclamos de las pequeñas empresas latinas de cara a las elecciones a la alcaldía de Nueva York del próximo 4 de noviembre.

Entre los pequeños negocios, las bodegas son un blanco frecuente de robos y asaltos, y algunos de sus dueños, empleados e incluso clientes han perdido la vida, lo que ha generado peticiones a la alcaldía de una mayor vigilancia policial.

De acuerdo con Radhames Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegas Unidas de EE. UU., la inseguridad es una queja recurrente entre sus miembros y ha llevado a muchos a considerar vender sus negocios.

Según Rodríguez, en el estado hay unas 20.000 bodegas, de las cuales más de 12.000 están en manos de latinos, quienes pagan impuestos y generan empleos, pero «no están respaldadas por las autoridades como deberían».

El congresista Adriano Espaillat, que asistió hoy a un evento con Rodríguez, señaló que «son los mayores empleadores en el país».

«La inseguridad es algo por lo que hemos estado luchando: siempre hay robos, asesinatos e insultos, y eso ocurre porque no hay leyes que castiguen a los delincuentes. Si las bodegas son seguras, la comunidad también lo es, pero las autoridades tienen que hacer su trabajo, y eso es lo que esperamos del nuevo alcalde», afirmó Rodríguez a EFE.

«Queremos mayor vigilancia policial, que los arresten y que los fiscales no los suelten, porque se los lleva la policía y a las tres horas están libres», reiteró, refiriéndose a una de las quejas más frecuentes de los bodegueros.

La campaña electoral, en su fase final

La comunidad latina espera que el nuevo alcalde atienda los problemas que más le preocupan, como el acceso a una vivienda y a una educación asequibles.

Según una encuesta de la Federación Hispana, un 64 % de los encuestados sigue el día a día de la política neoyorquina, atento a lo que el demócrata Zohran Mamdani, el republicano Curtis Silwa y el independiente Andrew Cuomo incluyen en sus programas de gobierno.

El alto coste de los alquileres, que puede alcanzar miles de dólares, y de la electricidad, que según Rodríguez puede ser de 400 a 500 dólares mensuales, es otro problema que enfrentan. Según estos comerciantes, deberían crearse programas que les ayuden a reducir los costes y permitan que las bodegas subsistan en las comunidades, donde también funcionan como lugares de encuentro para los vecinos.

«Deben existir políticas que trabajen más de cerca con nosotros, porque cuando se pierde (cierra) una bodega, se pierden mínimo cinco empleos», sostuvo hoy en el encuentro ‘Crecer’, organizado por la Federación Hispana.

La comerciante Karina Madera, quien desde hace tres años exporta patatas desde España para venderlas a grandes cadenas de supermercados y otros negocios, coincide con Rodríguez en que hacen falta más programas de ayuda: «Nos hace falta más educación financiera y más apoyo económico que nos permita crecer nuestros negocios».

«No tenemos recursos para pagar empleados y tenemos que hacer todo el trabajo. Sé que existen ayudas, pero hasta hoy no he recibido ninguna pese a haberlas solicitado y cumplir con innumerables requisitos», indicó.

Mientras, Frankie Miranda, presidente de la Federación Hispana, destacó el impulso de los negocios latinos a la economía de la ciudad, pero también en la cultura, los deportes y otras áreas.

«Somos importantes, somos el 27 % los que vivimos aquí, estamos impulsando enormemente a esta ciudad. Estamos viendo muy de cerca cuál va a ser la reacción del nuevo alcalde a nuestra comunidad», destacó. EFE

