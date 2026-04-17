Perú distribuye más de 340.000 vacunas contra el sarampión en zona fronteriza con Bolivia

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Lima, 17 abr (EFE).- Las autoridades sanitarias de Perú han distribuido más de 340.000 dosis de la vacuna contra el sarampión en Puno, la región fronteriza con Bolivia que es afectada actualmente por un brote de esa enfermedad, informaron este viernes fuentes oficiales.

El Ministerio de Salud (Minsa) señaló en un comunicado que las vacunas fueron entregadas por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), como parte de una política sanitaria de prevención y control de brotes que busca proteger, especialmente, a la población más vulnerable.

En ese sentido, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno activó sus protocolos de seguridad para garantizar un adecuado almacenamiento de las vacunas antes de su distribución en localidades como Sandia, Melgar, Chucuito, Yunguyo, El Collao, Lampa, Azángaro, Huancané, Putina, San Román, Puno y Carabaya.

El Minsa también señaló que «articula esfuerzos» con la Diresa de Puno y con instituciones y centros educativos para promover la aceptación de las vacunas en la población y facilitar la realización de jornadas masivas de inmunización.

El ministerio informó el pasado miércoles que había intensificado las jornadas de vacunación en niños menores de 10 años y poblaciones vulnerables en Puno, además de fortalecer las medidas preventivas como el uso de mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento físico en zonas de alta concentración pública.

Como parte de esa acciones, también sostuvo una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia para movilizar brigadas de vacunación en las zonas fronterizas.

Perú emitió a inicios de marzo pasado una alerta epidemiológica ante el riesgo de importación, reintroducción y circulación del sarampión en el país, por lo que dispuso el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la activación de equipos de respuesta rápida y una notificación de casos en un plazo no mayor de 24 horas.

Esta semana se confirmó que en Puno había 27 casos de la enfermedad, mientras que otros 38 estaban en evaluación de los síntomas que presentan los pacientes.

Al respecto, el director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Constantino Vela, declaró que 13 de los casos confirmados se detectaron en la provincia de Sandia, otros 12 en la provincia de San Román y que había uno en San Juan del Oro y otro en Macusani.

El especialista admitió que ya se puede señalar que existe una transmisión local de la enfermedad en Puno y consideró que el brote puede estar relacionado con el alto flujo migratorio en la frontera con Bolivia, donde se reportaron más de 600 casos de sarampión durante el año pasado, según dijo. EFE

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