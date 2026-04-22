Perú domina en el primer día del taekwondo de los Suramericanos de la Juventud

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Ciudad de Panamá, 21 abr (EFE).- El peruano Marcelo Rodríguez destacó este martes al ganar dos de las tres medallas de oro en el inicio del taekwondo en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Rodríguez, de 16 años, obtuvo su primer oro en poomsae individual tradicional con 8.366 puntos, superando al ecuatoriano Iker Yangari (8.049).

En semifinales había vencido al brasileño Ygor Moncao, quien compartió el bronce con el boliviano Kelvin Cusi.

Su segunda medalla dorada llegó en pareja mixta poomsae reconocido junto a Raquel Gil Arce, con 8.616 puntos.

La plata fue para Brasil (Ana Goncalves y Ygor Moncao) y los bronces para Chile (Karim Muza y Cristóbal Romo) y Ecuador (Camila Manzano e Iker Yangari).

El otro oro del taekwondo fue para la venezolana Nancy Haidar en poomsae individual femenino, al imponerse con 8.333 puntos a la brasileña Ana Goncalves (8.199). Los bronces quedaron en manos de Raquel Gil Arce (Perú) y Martina Barroso (Argentina).

En golf, el chileno Samuel Trucco lidera tras la primera jornada con 68 golpes (-4), mientras Chile encabeza la prueba por equipos mixtos (-2).

En damas, la venezolana María Tablante marcha primera con 72 golpes. La competencia continúa este miércoles en el Club de Golf de Panamá.

En béisbol, Brasil venció 7-4 a Curazao (ambos con marca de 1-1), Colombia superó 17-3 a Perú y Panamá blanqueó 7-0 a Argentina, destacando Jhonatan Ramos con cuadrangular y tres impulsadas.

Para este miércoles, el duelo entre Panamá y Colombia, ambos invictos en dos salidas, será el principal atractivo en el béisbol, junto a los juegos Argentina-Brasil y Curazao-Perú.

Este miércoles debutarán en la justa las disciplinas de atletismo y levantamiento de pesas, mientras el taekwondo entra en fase de combate.

Brasil lidera el medallero con 40 oros, seguido por Argentina (23) y Venezuela (16).

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