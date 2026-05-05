Perú inaugura muestra de bienes repatriados de EE.UU. para celebrar 200 años de relaciones

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Lima, 5 may (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú inauguró este martes una exposición con decenas de bienes culturales prehispánicos y del virreinato repatriados desde Estados Unidos, como parte de la celebración de los 200 años de relación bilateral entre ambos países.

‘El retorno compartido’ es el título de la exposición acoge desde piezas de la ciudadela inca de Machu Picchu devueltas por la Universidad de Yale, hasta la popular la Placa de Echenique, una pieza de oro que representa al sol y que es el símbolo de Cusco, la antigua capital del imperio de los incas.

También componen esta exposición los lienzos de Hualahoyo, que grafican el proceso de evangelización que se dio durante la época virreinal, entre otros.

La muestra, que se exhibe en una de las sedes de la Cancillería peruana, en el centro histórico de Lima, también cuenta con objetos arqueológicos como vasijas, textiles piezas metálicas de diversas culturas preincaicas como la huari, nazca, chancay y moche, y también hay numerosas muestras de arte sacro de la época virreinal (1542-1824).

Asimismo, la Cancillería destacó la presencia de la Colección Rowe, un serie de libros que pertenecían al arqueólogo estadounidense John H. Rowe y que incluye obras impresas desde el 1607 al 1949 de gran relevancia histórica y cultural de Perú.

Además, la directora de Patrimonio Cultural de la Cancillería peruana, Claudia Alemán, detalló a medios locales que las piezas expuestas son tanto devueltas voluntariamente por ciudadanos de Estados Unidos como recuperadas del contrabando por autoridades del país norteamericano.

«La muestra da a conocer el trabajo realizado por la Cancillería en el proceso de reclamación y repatriación de los bienes a Perú desde la toma de conocimiento de un caso hasta la repatriación de los bienes y posterior entrega al Ministerio de Cultura», indicó la Cancillería en un comunicado.

El ministerio peruano agradeció la colaboración del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Departamento de Estado, y de universidades, museos y ciudadanos estadounidenses comprometidos con la protección del patrimonio cultural. EFE

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