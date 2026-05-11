Perú inmuniza a más de 1,5 millones de personas en Semana de Vacunación en las Américas

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Lima, 11 may (EFE).- Las autoridades sanitarias de Perú inmunizaron a más de 1,5 millones de personas durante la Semana de Vacunación en las Américas (SVA), que se desarrolló del 25 de abril al 3 de mayo pasado, informaron este lunes fuentes oficiales.

El Ministerio de Salud (Minsa) destacó en un comunicado que durante la SVA, el país «se sumó a una de las movilizaciones sanitarias más importantes de la región», que comprendió «intervenciones comunitarias para proteger a la población vulnerable y cerrar brechas de inmunización».

Durante las jornadas de la SVA, las brigadas sanitarias aplicaron más de 1,5 millones de dosis, en una intervención que «permitió fortalecer el acceso gratuito y oportuno» a 18 vacunas del Esquema Regular de Vacunación nacional, que protegen contra 28 enfermedades.

Se administraron vacunas contra enfermedades como el sarampión, la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la hepatitis A y B, la influenza, el Virus del Papiloma Humano (VPH), la fiebre amarilla y la tos ferina, entre otras.

Como parte de estas acciones, brigadas de vacunación hicieron recorridos «casa por casa» en todo el país, se realizaron intervenciones en mercados, plazas, espacios comunitarios y zonas de difícil acceso, y se dio prioridad a la comunidad educativa y a los grupos más vulnerables.

El Minsa exhortó a los padres de familia a revisar el carné de vacunación de sus hijos y asegurar el cumplimiento de todas sus dosis y recordó que las vacunas se aplican de manera gratuita durante todo el año en los establecimientos sanitarios estatales del país. EFE

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