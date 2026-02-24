Perú jugará en marzo amistosos contra Senegal en Francia y ante Honduras en España

Lima, 23 feb (EFE).- La selección de fútbol de Perú, que dirige desde fines de enero el entrenador brasileño Mano Menezes, jugará partidos amistosos contra Senegal y Honduras en Francia y España, respectivamente, durante las fechas FIFA de marzo próximo, informó la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en sus redes sociales.

«Nos volvemos a encontrar. La Bicolor vuelve a las canchas para disputar sus amistosos internacionales», señaló el comunicado.

El amistoso con Senegal se jugará el 28 de marzo en el estadio de Saint-Dennis, en París, y el choque con Honduras será el 31 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque, en Madrid.

La posible disputa del partido con Senegal, vigente campeón de la Copa Africana, ya había sido adelantada la semana pasada por medios locales, que señalaron que existía un acuerdo para ese encuentro y que también se negociaba un segundo partido frente a otro «rival de jerarquía» en Europa.

El pasado 29 de enero, al ser presentado como nuevo seleccionador de Perú para el ciclo de clasificación para el Mundial de 2030, Mano Menezes afirmó que tiene el compromiso de que la selección Bicolor «vuelva a ser protagonista» en el fútbol sudamericano.

El también exseleccionador de Brasil aseguró que asumía «una responsabilidad bastante grande», dados los malos resultados obtenidos por Perú en los últimos años, tras no haber clasificado a los mundiales de 2022 y 2026, pero que «esa responsabilidad de reconstrucción» le «encanta mucho». EFE

